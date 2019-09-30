30.09.2019 18:49

Kızıl kuyruklu tırtıllar, ormana yayılıyor

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesi İkisular mevkiindeki kayın ormanını istila eden kızıl kuyruklu kayın tırtılı, yaklaşık 250 hektarlık alana yayılarak yaprakları yemeye devam ediyor.

Kayın ağaçları ile kaplı İkisular mevkiinde yoğun bir şekilde görülen kızıl kuyruklu tırtıllar, yaklaşık 250 hektar alanda etkili oldu. Ağaçların yapraklarını yiyen tırtıllar şimdide Domaniç-İnegöl kara yolundan karşı tarafa geçerek başka yeşil alanlara doğru ilerlemeye başladı. Bazıları ise araçların altında kalarak ezildi.

İkisular mevkiinde dinlenme tesisi sahibi olan Hüseyin Ordu, üç haftadır devam eden istilanın devam ettiğini ve karayolundan yeşil olan ağaçlara doğru geçiş yapmaya çalıştıklarını söyledi. Ordu, 'Bugün bir şeye daha şahit olduk. Kuru alanı bırakıp anayoldan yeni bir yeşil alana geçiyor ve buradaki yaprakları yiyorlar. Bu sefer ayrıca derelerde bir yoğunluk var. Bu dere Sakarya'ya kadar uzanan bir dere. Eğer bunlar herhangi bir kıyıda kalırsa o bölgelerdeki meyveleri, sebzeleri de yiyebilir. Oralarda da çoğalma yapabilir. Bunlara bir an evvel bakılması lazım. Ben burada doğdum, burada büyüyorum ve burada öleceğim. Buranın biz bekçisiyiz. Buranın bir an önce çözülmesini bekliyorum. Gerçek bir istilaya uğradık' dedi.

İLAÇLAMA YAPILMIŞTI

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Kütahya'nın Domaniç ve Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki İkisular mevkiinde kalan ormanlık alanda tırtıl istilasına yönelik havadan ve karadan ilaçlama yapmıştı. Çok sayıda tırtılın etkisiz hale geldiği görülürken ilaçlamanın devam etmemesi nedeniyle tırtılların yeşil olan ağaçlara doğru yayıldığı belirlendi.

Kaynak: DHA