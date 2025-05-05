Kızıl Goncalar neden yok? Kızıl Goncalar final mi yaptı, bitti mi 5 Mayıs Pazartesi?

NOW TV'nin yeni dizisi Kızıl Goncalar bugün yeni bölümü ile ekranlara gelmesi bekleiyordu. Dizinin yeni bölümünü canlı izlemek isteyen seyirciler internette, Kızıl Goncalar bugün var mı araştırdı. Peki, Kızıl Goncalar neden yok? Kızıl Goncalar final mi yaptı, bitti mi 5 Mayıs Pazartesi?

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR NEDEN YOK?

Kızıl Goncalar dizisi 46. bölüm ile 28 Nisan akşamında NOW TV'de final yaparak izleyenlerine veda etti. Başrollerinde Özcan Deniz ile Özgü Namal'ın yer aldığı dizinin reytinglerdeki düşüş nedeniyle bittiği söylendi.



OYUNCULAR:

Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın paylaştığı Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizide Özcan Deniz ve Özgü Namal'a, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.