Kızıl Goncalar CANLI izleme linki var mı? 24 Mart 2025! NOW TV Kızıl Goncalar 43. bölüm SON BÖLÜM izleme linki! Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir?

Kızıl Goncalar 43. bölümü canlı izle! Kızıl Goncalar, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızıl Goncalar dizisi canlı izle! NOW TV Kızıl Goncalar 43. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Kızıl Goncalar yeni bölümde neler olacak?

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cüneyd'in Meryem'i post vazifesine layık görmesiyle tarikatta büyük bir huzursuzluk baş gösterir. Haber yayılınca Meclis-i Meşayih'teki tartışmalar da şiddetlenir. Sadi Hüdayi'nin Meryem'in mürşid olmasına kıyasıya karşı çıkması, onun Cüneyd'e olan güvenini de sarsarken, Meryem henüz kararını vermemiştir. Meryem hem ailesini hem de tarikatı koruma arzusuyla ikiye bölünürken durumu kabullenmekte zorlanan Mira'nın gelecek kaygıları derinleşir. Cüneyd'i destekleyen Zeynep ise annesinin mürşide oluşunun kadınlara güç vereceğini savunur.

Sadi Hüdayi, Cüneyd'in tarikatı lağvetme ve Meryem'i posta oturtma planlarını delilik olarak nitelendirince Cüneyd'in akıl sağlığı sorgulanır ve tehditler de ete kemiğe bürünmeye başlar. Meclis-i Meşayih'in sözcüsü Mahmut, Sadi Hüdayi'yi sıkıştırırken Levent de eşini ve ailesini kendisiyle konuşmadan ateşe atan Cüneyd'e kırgındır. Etrafında olan onca şeyin aksine Meryem ise Fanilerin huzurundan, Cüneyd ve amcasının hızla düşmanlığa dönüşen kavgasını sona erdirmekten başka bir şey düşünmemektedir.

Nihayet, Sadi Hüdayi'nin Cüneyd'le tüm şeyhlerin huzurunda yüzleşme teklifiyle ikili son kez karşı karşıya gelirken aklında bu meseleyi sonsuza dek çözmek olan Şeyh Mahmut, Naim'in kapısını çalacaktır. Meryem tüm suların durulmasını sağlayacak bir adım atsa da Cüneyd'in tüm ülkede ses getiren kararı, Meryem'i namlunun ucuna oturtacaktır.

KIZIL GONCALAR DİZİSİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Kızıl Goncalar dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi NOW TV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.