Kızıl Goncalar 46. bölüm tek parça, full izleme linki var mı NOW TV!

Kızıl Goncalar dizisinin son bölümü, yani 46. bölüm, nihayet yayınlandı. Bu bölüm, diziye veda niteliği taşıyor ve izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Diziyi kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için, 46. bölüm tek parça ve full olarak online platformlarda erişime açılacak. Peki, Kızıl Goncalar 46. bölüm tek parça, full izleme linki var mı? Kızıl Goncalar son bölümde ne oldu? Detaylar haberimizde...

KIZIL GONCALAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Meryem, yaşananları duyduğunda perişan olur. Levent'in ölümü, Selim'e ve Mahmut'a kısasla cevap vermeyi düşünen Cüneyd'i tutan zincirin son halkasını da koparmıştır. Artık Cüneyd'i zamanla yarışan Zeynep'ten başka durduracak kalmamıştır.

Meryem hastaneden çıktığında Faniler onun posta oturmasını beklemektedir. Lakin Meryem yalnızca acısını yaşamak istemektedir. Belirsizlik sürerken Meclis-i Meşayih Sadi Hüdayi ve Cüneyd'e hazmetmesi zor bir teklifle gelirler. Sadi Hüdayi olacaklardan korkmuş, Fanilerin canı hürmetine dergahı dağıtmayı düşünmektedir. Asla boyun eğmek istemeyen Cüneyd ise hem Meryem'e hem de kadınlara kaderlerine sahip çıkmaları için bir fırsat yaratır. Ancak Meryem hala rüyalarında Levent'i beklemektedir. Mira ise Levent'in ölümüyle tek bildiği yoldan, ona kızarak baş etmeye çalışırken Levent'in ona son bir sürprizi olacaktır.

Cüneyd'in Levent'in ölümündeki hikmet olarak gördüğü Meryem'in posta oturma ihtimali, Mahmut'u, direnen her Fani kadını yok etmeye giden bir hamleye iter. Meryem, beklenmedik bir kararla Mahmut'u günahlarının bedeliyle yüzleştirmeye karar verir. Cüneyd ve Zeynep ise ilk günden beri aralarında duran en büyük meseleyle, Cüneyd'in öfkeli ruhuyla sınanır. Cüneyd, Zeynep'e nöbetini tutmaya söz verdiği son hediyesini verecektir…

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zeynep'in okumaya gidişi kesinleşirken Cüneyd de kendi yolculuğuna karar vermiştir. Ancak Meryem, buruk bir vedayla ayrılmalarına mani olmak adına onları İstanbul'un kalbinde geçen bir yolculuğa sürükler. Bu macera bazen suya çizilen bir desen, bazen de eksik bir kartpostal gibi, yarım kalan duygularını tamamlamaya çalışan iki gencin kaderine dönüşür.

Aynı zamanda Mürşide sıfatıyla Fanilere yeni bir yol çizen Meryem, yalnızca herkesin alın teriyle geçinmesini istemekle kalmaz, en önem verdiği peygamber sünnetini de Faniliğin şartı haline getirir. Bu karar, Lokman ve Müyesser gibilere de yeni bir sayfa açtırır, yetimler için de bir simgeye dönüşür. Meryem'in Suavi'ni çabasıyla geçmişiyle yüzleşerek yeniden canlandırmaya karar verdiği bakım evi ise Levent'in hatırasının mekâna dönüşmüş hâlidir.

Cüneyd ve Zeynep ne kadar çatışsalar da onları ayırabilecek son sınavlarıyla omuz omuza yüzleşip en başından beri hayal ettikleri kaderleri için yola düşerlerken her şeyin başladığı yer olan Faniler tekkesi, çalışmanın, sevginin ve tevazunun yuvası haline gelir. Levent'in hatırası, kızlarını armağan ettiği Meryem ve Fanilerin ruhuna karışarak, ölmeyen aşıklar gibi sonsuza dek yaşayacaktır.

KIZIL GONCALAR 46. BÖLÜM TEK PARÇA İZLEME LİNKİ VAR MI?

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