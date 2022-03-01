Kızı Gülşen'le ilk kez fotoğrafını paylaşan İbrahim Tatlıses, bütün çocuklarını andığı paylaşımda büyük oğlunu yok saydı
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Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, yıllardır sır gibi sakladığı kızı Gülşen'in fotoğrafını ilk kez paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çocuklarından bahseden Tatlıses, sadece arasının açık olduğu Ahmet Tatlıses'i yok saydı.
Yıllar sonra İbo Show ile izleyiciyle buluşan İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından çocuklarını tek tek andığı bir paylaşım yaptı. Geçtiğimiz haftalarda beyin kanaması geçiren oğlu Ahmet Tatlıses ile Bodrum'daki evlerin satışı yüzünden arası açık olan Tatlıses, paylaşımında sadece oğluna yer vermedi.
Instagram hesabından yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı Gülşen'le bir fotoğrafını paylaşan Tatlıses, "Bu Benim Gülşen'im kimseyle kavga etmez. Bir de Gülden'im var babası hem duasındadır. Artı bir de Melek'im var o da babasını doktoruyla ilaçlarıyla uğraşır. Bir de Elif'im var ki sormayın. Nasılsın babam süperim kızım ben de süperim babam deyip bitiriyor beni. Bir de Dilan var ki keşke erkek olsaydı, İdo'daki edep ve saygı da herkese örnek olacak boyuttadır. Bunların duası bana yeter de artar bile Allah bunları bana çok görmesin" ifadelerini kullandı.
Paylaşımında bütün çocuklarından bahseden Tatlıses'in sadece arasının açık olduğu Ahmet Tatlıses'ten bahsetmedi. İmparator, geçtiğimiz haftalarda Tatlı'yı beyin ameliyatından sonra da ziyaret etmemişti.