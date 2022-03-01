Kızı Gülşen'le ilk kez fotoğrafını paylaşan İbrahim Tatlıses, bütün çocuklarını andığı paylaşımda büyük oğlunu yok saydı

Yıllar sonra İbo Show ile izleyiciyle buluşan İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından çocuklarını tek tek andığı bir paylaşım yaptı. Geçtiğimiz haftalarda beyin kanaması geçiren oğlu Ahmet Tatlıses ile Bodrum'daki evlerin satışı yüzünden arası açık olan Tatlıses, paylaşımında sadece oğluna yer vermedi.

"BUNLARIN DUASI BANA YETER, ALLAH BUNLARI BANA ÇOK GÖRMESİN"

Instagram hesabından yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı Gülşen'le bir fotoğrafını paylaşan Tatlıses, "Bu Benim Gülşen'im kimseyle kavga etmez. Bir de Gülden'im var babası hem duasındadır. Artı bir de Melek'im var o da babasını doktoruyla ilaçlarıyla uğraşır. Bir de Elif'im var ki sormayın. Nasılsın babam süperim kızım ben de süperim babam deyip bitiriyor beni. Bir de Dilan var ki keşke erkek olsaydı, İdo'daki edep ve saygı da herkese örnek olacak boyuttadır. Bunların duası bana yeter de artar bile Allah bunları bana çok görmesin" ifadelerini kullandı.

AHMET TATLISES'İ YOK SAYDI

Paylaşımında bütün çocuklarından bahseden Tatlıses'in sadece arasının açık olduğu Ahmet Tatlıses'ten bahsetmedi. İmparator, geçtiğimiz haftalarda Tatlı'yı beyin ameliyatından sonra da ziyaret etmemişti.

İşte İbrahim Tatlıses'in çocuklarıyla fotoğrafları...

Ahmet Tatlıses

Dilan Çıtak Deniz ve İdo Tatlıses

Elif Ada