Kızı Gülşen'le ilk kez fotoğrafını paylaşan İbrahim Tatlıses, bütün çocuklarını andığı paylaşımda büyük oğlunu yok saydı - Haberler

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Kızı Gülşen'le ilk kez fotoğrafını paylaşan İbrahim Tatlıses, bütün çocuklarını andığı paylaşımda büyük oğlunu yok saydı

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, yıllardır sır gibi sakladığı kızı Gülşen'in fotoğrafını ilk kez paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çocuklarından bahseden Tatlıses, sadece arasının açık olduğu Ahmet Tatlıses'i yok saydı.

Yıllar sonra İbo Show ile izleyiciyle buluşan İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından çocuklarını tek tek andığı bir paylaşım yaptı. Geçtiğimiz haftalarda beyin kanaması geçiren oğlu Ahmet Tatlıses ile Bodrum'daki evlerin satışı yüzünden arası açık olan Tatlıses, paylaşımında sadece oğluna yer vermedi.

Instagram hesabından yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı Gülşen'le bir fotoğrafını paylaşan Tatlıses, "Bu Benim Gülşen'im kimseyle kavga etmez. Bir de Gülden'im var babası hem duasındadır. Artı bir de Melek'im var o da babasını doktoruyla ilaçlarıyla uğraşır. Bir de Elif'im var ki sormayın. Nasılsın babam süperim kızım ben de süperim babam deyip bitiriyor beni. Bir de Dilan var ki keşke erkek olsaydı, İdo'daki edep ve saygı da herkese örnek olacak boyuttadır. Bunların duası bana yeter de artar bile Allah bunları bana çok görmesin" ifadelerini kullandı.

Kızı Gülşen'le ilk kez fotoğrafını paylaşan İbrahim Tatlıses, bütün çocuklarını andığı paylaşımda büyük oğlunu yok saydı

Paylaşımında bütün çocuklarından bahseden Tatlıses'in sadece arasının açık olduğu Ahmet Tatlıses'ten bahsetmedi. İmparator, geçtiğimiz haftalarda Tatlı'yı beyin ameliyatından sonra da ziyaret etmemişti.

Kızı Gülşen'le ilk kez fotoğrafını paylaşan İbrahim Tatlıses, bütün çocuklarını andığı paylaşımda büyük oğlunu yok saydıAhmet Tatlıses

Kızı Gülşen'le ilk kez fotoğrafını paylaşan İbrahim Tatlıses, bütün çocuklarını andığı paylaşımda büyük oğlunu yok saydıDilan Çıtak Deniz ve İdo Tatlıses

Kızı Gülşen'le ilk kez fotoğrafını paylaşan İbrahim Tatlıses, bütün çocuklarını andığı paylaşımda büyük oğlunu yok saydıElif Ada

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

İbrahim Tatlıses, İdo Tatlıses, Dilan Çıtak, Ahmet Tatlı, Instagram, Magazin, Haberler

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