Kızı evde sıkılmasın diye balkonu uzay üssüne çevirdi
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Kızı evde sıkılmasın diye balkonu uzay üssüne çevirdi

Kızı evde sıkılmasın diye balkonu uzay üssüne çevirdi
06.05.2020 13:38 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:41

Kızı evde sıkılmasın diye balkonu uzay üssüne çevirdi Karabük'te yaşayan Selçuk Kaba, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle sokağa çıkamayan kızı Ada için evin balkonunu uzay istasyonuna çevirdi.

Kızı evde sıkılmasın diye balkonu uzay üssüne çevirdi

KARABÜK - Karabük'te yaşayan Selçuk Kaba, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle sokağa çıkamayan kızı Ada için evin balkonunu uzay istasyonuna çevirdi.

Aydınlıkevler Mahallesi'nde yaşayan 33 yaşındaki Selçuk Kaba, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokağa çıkamayan 5 yaşındaki kızı Ada'nın sıkılmaması ve kaliteli zaman geçirebilmesi için evinin balkonunda uzay konseptini hayata geçirdi. İlk olarak balkonun tavanını simli boyayla boyayarak uzay havası veren Kaba, daha sonra kızıyla birlikte merkür, venüs, dünya, mars, jüpiter, satürn, uranüs, neptün ve plüton gezegenlerin yer aldığı güneş sistemini yaptı.

Kaba daha sonra buzdolabı kartonlarından kızı Ada'nın içerisine girip oynaya bileceği uzay mekiği yaparken, kartondan astronot elbisesi de yaptı.

Kaba, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, korona virüs nedeniyle evde kalmak zorunda kalan kızı için eğlenceli bir alan oluşturmak istediğini söyledi.

Uzun süredir kızı Ada için bu tür bir alan yapmak istediğini ifade eden Kaba, "Evde kaldığımız şu dönemlerde kızımın hayal dünyasının gelişmesi, evde kaliteli vakit geçirebilmesi için böyle bir etkinlik yaptık. Hepsi el emeğidir. Önce duvarımızı boyadık, simlerle uzay temasının rengini belli etmeye çalıştık. Güneş sistemini yaptık, çoğu etkinliğe kızımı katmaya çalışıyorum. Beraber tek tek gezegenleri boyadık, fosforlu yıldızlarla süslemeye çalıştık. Daha sonra kartondan uzay mekiği yaptım. Basit buzdolabı kartonu bunlar" dedi.

Çocuklarla ve kızıyla vakit geçirmeyi çok sevdiğini aktaran Kaba, şunları kaydetti:

"Sürekli beraberiz, birlikte oyun oynuyoruz, en iyi arkadaşıyım. Şu dönemde çocukların evde çok canı sıkıldığı için televizyon, telefon gibi zararlılardan uzak durması için kızımla daha aktif olmaya çalışıyorum. Beraber güzel vakit geçiyoruz."

Ada Kaba ise babasına yardım ettiğini ve birlikte yaptıklarını belirtti.

Merkür, dünya ve uranüs gezegenlerini yaptığını anlatan Ada Kaba, "Artık sıkılmıyorum. Uzay mekiğimle oynuyorum" dedi.

Kızı evde sıkılmasın diye balkonu uzay üssüne çevirdi

Kaynak: İHA

Manşet

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