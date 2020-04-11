Kızı Amerika'da okuyan annenin korona virüs isyanı
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Amerika Birleşik Devletleri, kızım dizisi, Türkiye

Kızı Amerika'da okuyan annenin korona virüs isyanı

- (Özel)Kızı Amerika'da okuyan annenin korona virüs isyanı "Türkiye'de maske ayağıma gelirken Amerika'da kızım maske bulamıyor" Amerika'da okuyan kızının arkadaşının covid-19 testinin pozitif çıkmasına rağmen kızına test yapılmadığını söyleyen Didem Çakmakcı, duruma isyan etti.

11.04.2020 12:29 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:31
Kızı Amerika'da okuyan annenin korona virüs isyanı

- (Özel)Kızı Amerika'da okuyan annenin korona virüs isyanı

"Türkiye'de maske ayağıma gelirken Amerika'da kızım maske bulamıyor"

İSTANBUL - Amerika'da okuyan kızının arkadaşının covid-19 testinin pozitif çıkmasına rağmen kızına test yapılmadığını söyleyen Didem Çakmakcı, duruma isyan etti. Kızının maske bile bulamadığını ifade eden Çakmakcı, "Burada bana maske ayağıma kadar geliyorken Amerika'da yeterli test, maske yok, yok da yok" dedi.

Silivri'deki iki çocuk annesi Didem Çakmakcı, Çin'den dünyaya yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle Amerika'daki kızıyla ilgili yaşadığı endişeyi anlattı. Amerika'da West Virginia Üniversitesi'nde okuyan 21 yaşındaki Alara Çakmakcı'nın arkadaşının covid-19 testinin pozitif çıkmasına rağmen kızına test yapılmadığını iddia eden anne, duruma isyan etti. Amerika'daki kızının maske bulamadığını, marketlerden sayıyla ürün alabildiğini ifade eden anne kızına Türkiye'den maske göndermek istedi. Ancak maskenin en erken 28 Mayıs'ta kızına ulaşabileceğini öğrendi. Çakmakcı, Amerika'da kızının yaşadıklarına rağmen Türkiye'nin Amerika'ya şikayet edilmesini de kabul edemediğini ifade etti.

"Maske var mı diyorum, yok maske bulamadık diyor"

Amerika'daki covid-19 önlemlerini yeterli bulmadığını kızı için endişe duyduğunu ifade eden iki çocuk annesi Didem Çakmakcı, "Bu olay patlak verdi okulları kapattılar, bizim kızımız orada kendi ev arkadaşlarıyla birlikte yaşıyordu. Bir arkadaşları daha yanlarına gelmiş kız ateşlenince test yapılınca pozitif olduğu ortaya çıkıyor. Hastanede o arkadaşlarına karantina altında olması gerektiği söyleniyor. Ailelere mail gönderiliyor bu arada kampüste pozitif vakalar var çocukları izole ediyoruz gibi mailler dolaşıyordu. Kızıma maske var mı diyorum yok, maske bulamadık diyor. Buradan bir şekilde yollasak diye eşimle konuştuk. En yakın benim kızıma maske yollayabileceğim tarih 28 Mayıs gözüktü. Test de yapmıyorlar, test için baya ağır bir vaka olmanız lazım. O saatten sonra test olsa ne yazacak. Bunlara en azından test yapılması lazım burada olsa kesin yapılırdı. Orada marketler boş, sayı getirildi" şeklinde konuştu.

"Yeterli test, maske yok, yok da yok"

Türkiye'de maskeler evlere ulaştırılırken Amerika'da insanların maske bulamadığını belirten Çakmakcı, "Ben çocuğuma 28 Mayıs'a kadar Türkiye'den Amerika'ya maske yollamaya çalışıyorum. Onu bile 28 Mayıstan evvel yollama şansım yok. Burada ayağına maske geliyor. Polisler, bekçiler, bütün çalışanlar ev ev dağıtım yapıyor. Benim çocuğum orada mağdurken kalkıp da buradan bana maske ayağıma kadar geliyorken bir ülkeye şikayet edilmek bana dokundu. Haberlerde gördüm Ankara'daki ABD konsolosluğu Türkiye'den yardım talep etmiş. Türkiye'de tüm doktorlarımız deli gibi çalışıyor. Devletimiz bu konuda iyi, ailelere yardımlar yapılıyor. Tedaviniz ücretsiz, özel hastaneler bile pandemi hastanesi oldu, hastaları kabul ediyorlar. Amerikalı arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla hasta sayısı, ölüm vakası çok fazla test yok anlaşılan ki birinci elden benim çocuğuma test yapılmadı. Yeterli test, maske yok, yok da yok" dedi.

Kızı Amerika'da okuyan annenin korona virüs isyanı

Kaynak: İHA

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