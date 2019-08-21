"Kız Kardeşler" Saraybosna'da izleyiciyle buluştu

21.08.2019 18:06

Türkiye'de bir dağ köyünde yaşayan Reyhan, Nurhan ve Havva'nın hikayesinin anlatıldığı "Kız Kardeşler" isimli Türk filmi, Bosna Hersek'te düzenlenen 25. Saraybosna Film Festivali (SFF) kapsamında sinemaseverlerle buluştu.

Festivalde uzun metraj film dalında "Saraybosna'nın Kalbi Ödülü" için yarışan Türkiye, Almanya, Hollanda ve Yunanistan ortak yapımı filmin ekibi, Ulusal Tiyatro'daki gösterimin ardından izleyicilerin sorularını yanıtladı.

"Abluka" ve "Tepenin Ardı" filmlerinin ardından "Kız Kardeşler" ile üçüncü uzun metraj filmine imza atan yönetmen Emin Alper, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmde annelerinin ölümünden sonra babaları tarafından kasabaya besleme olarak verilen üç kız kardeşin yaşadıklarının anlatıldığını söyledi.

Alper, "Filmde temelde daha iyi bir yaşam özlemi üzerine odaklandık. Üç kız kardeşin de özendiği yaşam köyden çıkmak. Biçtikleri tek model de başka bir evde yarı hizmetçi yarı evlatlık pozisyonda bulunmaları." ifadelerini kullandı.

Yapımda sınıf ve cinsiyet eşitsizliklerine de değindiklerini belirten Alper, filmde en büyük kız kardeş Reyhan'ın eşini oynayan meczup Veysel'in klasik oyunlardaki soytarı gibi gerçeği söyleyen bir karakter olduğunu vurguladı.

"Kardeşlik duygusunu yakaladık"

Reyhan'ı canlandıran Cemre Ebüzziya da annelerinin ölümünden sonra kardeşlerine "anne" rolünü üstlendiğini ifade ederek "Gerçek hayatta kardeşlik duygusunu yakalamış olmak önemliydi." dedi.

Ortanca kardeş Nurhan'ı oynayan Ece Yüksel de canlandırdığı karakterin kardeşler arasında en sivri tepkileri veren olduğunu söyleyerek "Film ilerledikçe Nurhan'ın da kırılgan bir yapıya sahip olduğunu ve pişmanlıkları olduğunu görüyoruz. Bence özel bir karakter. " ifadelerini kullandı.

Kardeşlerin en küçüğü Havva'yı oynayan Helin Kandemir de oldukça uzun bir prova sürecinden geçtiklerini anlatarak "Havva çok sessiz bir karakter ancak her diyaloğu ve tepkisinin bir amacı vardı. Biz aslında gerçekçi bir hikaye çektik." diye konuştu.

Dünya prömiyerini 69. Berlin Film Festivali'nde yapan "Kız Kardeşler", üç kız kardeşin yıllar sonra köylerine geri dönmesini ve birbirleriyle yüzleşmelerini konu alıyor.

Bu arada, bu yıl festivalde 9 uzun metraj film, 14 kısa film, 16 belgesel film ve 14 öğrenci filmi olmak üzere 53 eser yarışıyor.

"Kız Kardeşler" dışında, kısa film kategorisinde "Siyah Güneş", belgesel film kategorisinde "Kraliçe Lear" ve öğrenci filmleri kategorisinde ise "Dünya Tutuluyor" isimli Türk yapımı eserler de yer alıyor.

16 Ağustos'ta başlayan festival, 23 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: AA