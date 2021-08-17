Kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaştığı için tepki çeken Ebrar Karakurt'a bir destek de Merve Boluğur'dan geldi
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Kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaştığı için tepki çeken Ebrar Karakurt'a bir destek de Merve Boluğur'dan geldi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaştığı için tepki çeken voleybolcu Ebrar Karakurt'a bir destek de Merve Boluğur'dan geldi. Sosyal medya hesabından Karakurt'la ilgili paylaşım yapan Boluğur, "Milletin yatak odası mı kaldı girmediğiniz" diyerek eleştirilere tepki gösterdi.

Tokyo Olimpiyatları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla başarılı bir performansa imza atan ve eğlenceli tavırlarıyla herkesin beğenisini kazanan Ebrar Karakurt, Instagram hesabından kız arkadaşıyla samimi bir pozunu paylaşarak aşkını ilan etti. Ancak Karakurt'un bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve binlerce tepki yorumu geldi. Tepkilere kulak asmayan Karakurt'a Demet Akalın'dan sonra bir destek de Merve Boluğur'dan geldi.

"BİR SINIRINIZI BİLİN YA"

21 yaşındaki Ebrar Karakurt hakkında yapılan bir haberi Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşan Merve Boluğur, "İnsanlar kendi rızalarıyla istediğiyle beraber olur. Milletin yatak odası mı kaldı girmediğiniz? Bir sınırınızı bilin ya" diyerek sitem etti.

Kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaştığı için tepki çeken Ebrar Karakurt'a bir destek de Merve Boluğur'dan geldi

DEMET AKALIN DA TEPKİLERE SESSİZ KALMADI

Demet Akalın da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ebrar Karakurt'u etiketleyerek "Kendinden başka kimseyi ilgilendirmez özel hayatı. Nokta" demişti.

Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek oldu
Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek oldu
Kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaştığı için tepki çeken Ebrar Karakurt'a bir destek de Merve Boluğur'dan geldi
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Haber Yorumları (1)
NECİP KOSE: Şıracının şahidi bozacı
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaştığı için tepki çeken Ebrar Karakurt'a bir destek de Merve Boluğur'dan geldi - Haberler Magazin
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