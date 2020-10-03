Kız arkadaşının kimlik bilgilerini kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddiası

Zonguldak'ta kız arkadaşının kimlik bilgilerini kullanıp, kredi çekerek dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta kız arkadaşının kimlik bilgilerini kullanıp, kredi çekerek dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaya göre, kentte bir kamu kuruluşunda çalışan E.K., erkek arkadaşı M.E'nin, kimlik bilgilerini kullanarak bir bankadan yaklaşık 87 bin lira kredi çektiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından M.E, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı