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Kitapseverler Kadıköy'de sahafta buluştu

İhlas Haber Ajansı / Metin Başar - Haberler | Kültür Sanat

- Kitapseverler Kadıköy'de sahafta buluştu Kadıköy iskelesinde 17-26 Eylül tarihleri arasında devam edecek olan Sahaf Günleri etkinliğine kitapseverler yoğun ilgi gösteriyor.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - - Kitapseverler Kadıköy'de sahafta buluştu

İSTANBUL - Kadıköy iskelesinde 17-26 Eylül tarihleri arasında devam edecek olan Sahaf Günleri etkinliğine kitapseverler yoğun ilgi gösteriyor. Sahaflar her gün 11.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından düzenlenen Sahaf Günleri temalı etkinlikte edebiyattan şiire, tarihi kitaplardan Osmanlıca eserlere kadar birçok eser ve kitap bulunuyor. Çok sayıda sahafın yer aldığı etkinlikte tarihin tozlu sayfalarından günümüze kadar gelen birçok kitap bulunuyor. Asırlık kitaplarla birlikte, tarihe tanıklık eden gazeteler, belgeler, eskiye ait yazılar, eski fotoğraflar, paralar ve mektuplar stantlardaki yerini aldı. Kadıköy İskelesinde bulunan ve 17-26 eylül tarihleri arasında devam edeceği öğrenilen Sahaf Günleri etkinliği her gün 11.00-22.00 saatleri arasında ücretsiz bir şekilde ziyaret edilebilmekte. Ayrıca etkinlik kapsamında mezatlar, söyleşiler ve dinletiler gerçekleştirilmekte.

Etkinliğe katılan sahaflardan Bahtiyar İstekli, "Bu tür festivallerin tabii ki bizim için de faydası var. Okuyucu için çok daha önemli bir yer haline geliyor. Çünkü bu tür festivallerde çok ucuza kitap bulabiliyorlar. Özellikle hani günlük kitap okumak isteyen müşteri, öğrenciler ucuza kitap alacak kesim için önemli bir avantaj sağlıyor. Çünkü piyasa fiyatının yarısını üçte birine, dörtte birine buradan kitap alabiliyorlar. Bir de onun dışında tabii ki bu tür festivallere biz eski Osmanlıca gibi insanların günlük hayatta karşılaşmayacakları nadir şeyler getiriyoruz. Toplumda öğrenciler meraklı olanlar satın almasalar bile yeni bir çok şeyler öğreniyorlar. En azından Osmanlıcayı bazı insanlar Arapça zannediyor. Bunun Arapça olmadığını Arap alfabesiyle yazılmış Türkçe olduğunu yani Osmanlıca olduğunu görerek öğrenmiş oluyorlar. Bende daha çok Osmanlıca eserler Osmanlıca baskı, kitaplar, dergiler, gazeteler bunun dışında Osmanlı döneminde kullanılmış evrak türü şeyler, resmi yazışmalar örnekleri burada bulunuyor. Etkinlik 26 eylüle kadar sürecek" şeklinde konuştu.

Kitapseverler Kadıköy'de sahafta buluştu

Kitapseverler Kadıköy'de sahafta buluştu

Kitapseverler Kadıköy'de sahafta buluştu

Kitapseverler Kadıköy'de sahafta buluştu
İhlas Haber Ajansı / Metin Başar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kitapseverler Kadıköy'de sahafta buluştu - Haberler
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