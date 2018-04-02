Kitap Günleri Bu Yıl 200 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Kitap Günleri'ni 200 bin kitapsever ziyaret etti.

Konya, yüz binlerce kitap, 101 yazar, 223 yayınevinin katılımı, imza günü etkinlikleri, söyleşiler ve konferanslarla dolu dolu iki hafta geçirdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Türkiye'nin önemli kitap buluşmalarından biri haline gelen Konya Kitap Günleri'ni bu yıl 200 binin üzerinde kitapseverin ziyaret ettiğini dile getirdi. Başkan Akyürek, "Konya, binlerce yıllık geçmişi, köklü medeniyeti ve kadim başkent olması özelliğinin yanı sıra aynı zamanda bir kültür ve eğitim şehridir. Konya Kitap Günleri'ni de şehrimizin kültürel ve sosyal hayatına katkı sağlamak amacıyla düzenledik. Konyalı hemşehrilerimizin ilgisi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da katlanarak artmıştır. Konya Kitap Günleri'nin bu derece ilgi görmesi ve Konya'nın iki hafta boyunca adeta bir kütüphaneye dönüşmesi, şehrimizin UNESCO 2020 Dünya Kitap Başkenti olma sıfatını sonuna kadar hak ettiğinin de bir göstergesi olmuştur. Üniversiteleriyle, kültür-sanat merkezleriyle ve bu tür etkinliklerle 21'inci yüzyılın önemli dünya şehirleri arasındaki yerini alma hedefindeki Konyamızın kitapla anılması bizleri son derece mutlu etmektedir" ifadelerini kullandı.

19 Mart'ta kapılarını açan Konya Kitap Günleri'nin başarıyla tamamlandığını söyleyen Başkan Akyürek, etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yazarlar okurlarıyla buluştu

14 gün süren Konya Kitap Günleri'nde birbirinden değerli 101 yazar, 196 imza etkinliğinde kitapseverlerle bir araya geldi. Etkinlik kapsamında çok sayıda konferans ve seminer de düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 26'ncı Başbakanı ve AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Rasim Özdenören, Yavuz Bahadıroğlu, Abdurrahman Dilipak, Ahmet Ümit, Vehbi Vakkasoğlu, İbrahim Karagül, Ömer Döngeloğlu, Ahmet Taşgetiren, Kahraman Tazeoğlu gibi birbirinden değerli yazarlar, imza etkinlikleri, söyleşi ve konferanslara katılarak okurlarıyla buluştu. - KONYA