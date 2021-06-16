Kitap bağışı kampanyasına büyük destek

Kitap bağışı kampanyasına büyük destek Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından ceza ve infaz kurumlarındaki kütüphaneler için düzenlenen 'Bir Kitap Bir Umut' kitap toplama kampanyasına destek MHP Pamukkale İlçe Teşkilatı'ndan geldi.

Kitap bağışı kampanyasına büyük destek

DENİZLİ - Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından ceza ve infaz kurumlarındaki kütüphaneler için düzenlenen 'Bir Kitap Bir Umut' kitap toplama kampanyasına destek MHP Pamukkale İlçe Teşkilatı'ndan geldi. İlçe yönetim kurulu üyeleri ve belediye meçlisi üyelerinin önderliğinde toplanan 114 kitap adliye binası önündeki kitap toplama standına teslim edildi.

Denizli'de Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından ceza ve infaz kurumlarındaki kütüphaneler için düzenlenen 'Bir Kitap Bir Umut' kitap toplama kampanyası adliye binası önünde açılan stantta devam ediyor. Her gün onlarca kitabın bağışlandığı kampanyaya destek MHP Pamukkale İlçe Teşkilatı'ndan da geldi. İlçe yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyelerinin desteğiyle kısa sürede toplanan 114 kitap MHP Pamukkale İlçe Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri tarafından adliye binası önündeki stantta teslim edildi.

Hikaye, roman, dünya klasikleri olmak üzere 114 kitabı cezaevlerindeki kütüphaneler için bağışladıklarını anlatan MHP Pamukkale İlçe Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, kitap okumanın yeni bilgiye ulaşmanın önemini çok iyi bildiklerini söyledi. Başkan Yılmaz, "Ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyasına biz Milliyetçi Hareket Partisi Pamukkale ilçe yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyeleriyle birlikte küçükte olsa katkıda bulunmayı doğru bulduk. Hem kitap okumayı, eğitimi, kültürü her haliyle hepimiz gibi önemsiyorum. Değerli ve önemli buluyorum. Bu projede emeği geçen, katkı koyan, fikir örneği olan Adalet Bakanlığı'nın tüm mensuplarına teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Durna