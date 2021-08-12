Kitap, arkeoloji öğrencileri ve mezunlarına yol gösterecek
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Kitap, arkeoloji öğrencileri ve mezunlarına yol gösterecek

Kitap, arkeoloji öğrencileri ve mezunlarına yol gösterecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kültür Mirası Uzmanı Dr. İlknur Türkoğlu'nun 30 yıllık mesleki deneyimlerini aktardığı, arkeoloji bölümünde okuyan öğrenci ve mezunlara yol gösterecek "Arkeolojik Küçük Buluntu Çizim Teknikleri" isimli kitap yayınlandı.

Kültür Mirası Uzmanı Dr. İlknur Türkoğlu'nun 30 yıllık mesleki deneyimlerini aktardığı, arkeoloji bölümünde okuyan öğrenci ve mezunlara yol gösterecek "Arkeolojik Küçük Buluntu Çizim Teknikleri" isimli kitap yayınlandı. 7 – 8 yıllık araştırmayla kaleme alınan kitabın Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıdığı kaydedildi.

Kitabın kaynakçasının oldukça geniş olduğunu ve hazırlık aşamasının uzun zaman aldığını ifade eden Kültür Mirası Uzmanı Dr. Türkoğlu, kitapta yer alan tüm çizimlerin kendisine ait olduğunu belirterek, kitabın öğrencilere ve mezunlara yol gösterici olmasını diledi. 

ARKEOLOJİDE ÇİZİM ÖNEMLİ BİR YÖNTEM

Buluntu çizimini, arkeolojik kazılarda ortaya çıkan verinin, herkesçe anlaşılabilir bile dile tercüme edilmesi olarak tanımlayan İstanbul Gelişim Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İlknur Türkoğlu, "Paylaşılmayan bilgi zamanla unutulur ve yok olur. Kazılarda ortaya çıkan buluntuların belgelenmesi kazı ekibinin sorumluluğundadır. Belgelemede fotoğrafın yanı sıra çizim de önemli bir yöntem" diye konuştu. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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