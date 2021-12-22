Kitabın Başkenti Tokat'ta Halk Kütüphanelerine ve Okul Kütüphanelerine Kitap Desteği

TOKAT (Habermetre) - Vali Dr. Ozan Balcı, Valiliğimiz koordinesinde, İl Halk Kütüphanesinde 5 bin 462 kitap ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Kitap Tokat Projesi kapsamında okullara verilmek üzere alınan 75 bin kitabın dağıtım törenlerine katıldı.

Okullar Kampüsü'nde bulunan Z-Kütüphanede gerçekleştirilen programda Tokat genelinde 94 ilkokul, 44 ortaokul ve 12 lise okul kütüphanelerine 500'er kitap verildi.

Programda konuşan Vali Dr. Ozan Balcı, kitabın başkenti Tokat'ta okumaya verilen önemin altını çizdi. Okuma alışkanlığının çocukken kazanıldığına dikkat çeken Vali Dr. Ozan Balcı, "Okumaya önem veren bir Vali olarak çocuklarımızın kaliteli ve nitelikli kitaplarla buluşmasını istiyoruz. Kitap okuma alışkanlığı çocukken kazanılır. Amacımız çocuklarımızı iyi bir kitap okuyucusu haline getirmek. " dedi.

400 Okula Kütüphane

Vali Dr. Ozan Balcı, Tokat'ta kitap okumanın yanında kütüphaneleşmeye de çok önem verdiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yürütülen Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi kapsamında; 102 tanesini Z-Kütüphane, 156 tanesini okul kütüphanesi olarak yaptığımız 258 kütüphanemiz faaliyette. Yeni yapılan ve güçlendirilen 154 okulumuza da Z-Kütüphane yapıyoruz. Böylece önümüzdeki 1 yıl içerisinde 400 kütüphaneyi Tokat'ımıza kazandırmış olacağız. " dedi.

Vali Dr. Ozan Balcı, "Sadece bina yapmıyoruz. Aynı zamanda kitap da alıyoruz. Amacımız; kitabı, bilgiyi, eğitimi seven, Türkiye'nin geleceğine inanan ve Türkiye'nin geleceğini inşa edecek çocuklarımızın daha iyi yetişmesine, gelişmesine katkı sağlamak. Bunun için çalışıyoruz. Çocuklarımıza okuma kültürü kazandırmamız lazım. Çocuk okuyucusu olmayan toplumların yetişkin okuyucusu olmaz. Okuyucu kitlesinin yaygınlaşması, kitap okuma kültürüne katkı sağlanması için öğretmenlerimiz, kütüphanecilerimiz yoğun şekilde çalışıyorlar. Velilerimizi de daha duyarlı olmaya çağırıyoruz. " dedi.

1, 5 Milyon Kitap Okuyucusuyla Buluştu

Vali Dr. Ozan Balcı, Kitap Tokat kapsamında bugüne kadar yaklaşık 1, 5 milyon kitabın okuyucuyla buluştuğunu kaydederek "Öğrencilerimize http://kitaptokat. gov. tr sisteminden talep ettikleri kitapları, PTT aracılığıyla ücretsiz ulaştırıyoruz. Köy çocuklarımıza kitap gönderiyoruz. Tüm çocuklarımızı kütüphaneye üye yapıyoruz.

Tokat'ta eğitim alanında yaptığımız çalışmalar ve yatırımlar ile 4-5 yıl içerisinde eğitim-öğretim hayatına, çocuklara, yetişkinlere, kitapseverlere, çocukların akademik başarılarına, kitap okuma kültürüne çok büyük katkı sağlamış olacağız. Emeği geçen bütün milli eğitim teşkilatımıza, kütüphanecilerimize, Tokatlı hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. " diye konuştu.

Halk Kütüphanelerine 5 Bin 462 Kitap Vali Dr. Ozan Balcı, geçici yerinde hizmet veren İl Halk Kütüphanesini de ziyaret ederek Türk Tarih Kurumundan ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığından gelen toplam 5 bin 462 kitabın halk kütüphanelerine dağıtılması için düzenlenen programa katıldı. Törende, Tokat Merkez İl Halk Kütüphanesine, Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Niksar, Turhal, Sulusaray, Yeşilyurt, Zile, Reşadiye, Hasanşeyh ve Kızılcaören halk kütüphaneleri olmak üzere 13 kütüphaneye kitapları verildi. Valimiz, "Türkiye'nin ilk Müstakil Bebek ve Çocuk Kütüphanesini Tokat'a kazandırdık. İl Halk Kütüphanesi bitmek üzere. Pazar, Reşadiye, Niksar, Başçiftlik, Almus, Artova, Yeşilyurt İlçe Kütüphanelerimiz yapılıyor. Erbaa, Turhal, Zile Kütüphanelerini yenileyeceğiz. Böylece Tokat'ta tüm halk kütüphanelerimiz yenilenmiş olacak. Yine kitap desteklerimiz de devam edecek. Köylerimize kütüphanelerimiz aracılığıyla kitap göndermeye devam ediyoruz. Kütüphanelerimize çocuklarımızın üye olmasını, kitap okumasını, kitap okuma kültürü kazanmasını önemsiyoruz. " dedi.

Kütüphanelerimizde güzel işler yapıldığını ifade eden Vali Dr. Ozan Balcı emeği geçenlere teşekkür ederek kütüphane müdürlerine ve görevlilerine kitap hediye etti.

Programlara İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır, Kütüphane Müdürleri ve eğitimciler katıldı. 22 Aralık 2021 Haber : Gülay KARTAL Foto: M. Sefa ŞEKER

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