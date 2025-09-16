Kıskanmak dizisi oyuncuları ve karakterleri kim?

Başrollerinde Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam ve Ayda Aksel gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, yayımlanan afişiyle de büyük yankı uyandırdı. Tek karede dizinin dramatik dünyasını yansıtan bu etkileyici afiş, karakterlerin tarzını ön plana çıkaran güçlü stil anlayışıyla dikkat çekerek yapımın iddiasını ortaya koyuyor.

KISKANMAK OYUNCU KADROSU

Ay Yapım tarafından hazırlanan "Kıskanmak" dizisinde birbirinden yetenekli ve tanınmış isimler bir araya geliyor. Yapımın oyuncu kadrosunda; Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Dilara Aksüyek, Lila Gürmen, Zeynep Yüce ve Ayda Aksel gibi usta isimler yer alıyor. Bu güçlü kadro, dizinin daha şimdiden merak uyandırmasına neden oluyor.

KISKANMAK DİZİ KONUSU

"Kıskanmak", köklü Paşazade ailesinin görkemli fakat soğuk dünyasında sevgiden yoksun büyüyen Seniha'nın (Özgü Namal) hayatına odaklanıyor. Geçmişinin yükleriyle yüzleşmeye çalışan Seniha, kendine yeni bir hayat kurma mücadelesi verirken izleyiciyi derin psikolojik çözümlemeler ve yoğun dram unsurlarıyla örülü çarpıcı bir hikâyeye davet ediyor.

KISKANMAK KARAKTERLERİ

Dizi, Seniha'nın (Özgü Namal) annesi Mediha (Ayda Aksel) ve ağabeyi Halit'ten (Mehmet Günsür) aldığı yaralarla şekillenen karmaşık iç dünyasını mercek altına alıyor. Tanıtımda, Seniha'nın uzun süredir planladığı hamlelerin ve içinde büyüttüğü intikam duygusunun ilk izleri dikkat çekiyor. Bu planlarını ise Nüzhet (Selahattin Paşalı), Mükerrem (Hafsanur Sancaktutan) ve Nalan (Beril Pozam) üzerinden hayata geçirmeye çalışması hikâyeye ayrı bir gerilim katıyor.