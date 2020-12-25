'Kıskançlık' yüzünden tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü

Dün gece saat 02.30 sıralarında ilçeye bağlı İbrahimce Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, Recep ve eşi Çiğdem Kırtay arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

YAKINLARI SİLAH SESİNİ DUYUP KOŞTU

Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Recep Kırtay, evdeki pompalı tüfeği alarak eşine ateş etti. Silah sesi duyan komşular ile çiftin yakınları, eve geldiklerinde Çiğdem Kırtay'ı yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Çiğdem Kırtay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise Recep Kırtay'ı gözaltına aldı. Çiğdem Kırtay'ın cansız bedeni, Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisteki ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini itiraf eden Recep Kırtay, bugün adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulkadir AYDINIŞIK