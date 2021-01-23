Son dakika haber | Kısıtlamayı ihlal eden genç, başka şüphelileri arayan polis ekibince yakalandı

Son dakika haberine göre Kayseri'de kısıtlamayı ihlal eden genç, polis aracına çarpıp kaçan şüphelileri arayan ekipler tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.