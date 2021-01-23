Son dakika haber | Kısıtlamayı ihlal eden genç, başka şüphelileri arayan polis ekibince yakalandı
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Son dakika haber | Kısıtlamayı ihlal eden genç, başka şüphelileri arayan polis ekibince yakalandı

23.01.2021 23:35 | Son Güncelleme: 24.01.2021 00:14

Son dakika haberine göre Kayseri'de kısıtlamayı ihlal eden genç, polis aracına çarpıp kaçan şüphelileri arayan ekipler tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Kayseri'de kısıtlamayı ihlal eden genç, polis aracına çarpıp kaçan şüphelileri arayan ekipler tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda, 38 ACA 734 plakalı otomobil polisin "dur" ihtarına uymadı.

Şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalanacaklarını anlayınca Mehmet Baydur Caddesi'nde polis aracına çarptı, ardından otomobili bırakıp kaçtı.

Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çevrede devriye gezerken, 3050 Sokak'ta durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan şüpheli, kovalamaca sonucu ekiplerin havaya ateş açmasıyla kısa sürede yakalandı.

İ.Ş. (18) isimli şüpheli, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığını, polisten de ceza yememek için kaçtığını söyledi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için İ.Ş. hakkında tutanak tutuldu.

Öte yandan, kaçan diğer şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haber | Kısıtlamayı ihlal eden genç, başka şüphelileri arayan polis ekibince yakalandı
Son dakika haber | Kısıtlamayı ihlal eden genç, başka şüphelileri arayan polis ekibince yakalandı
Son dakika haber | Kısıtlamayı ihlal eden genç, başka şüphelileri arayan polis ekibince yakalandı
Son dakika haber | Kısıtlamayı ihlal eden genç, başka şüphelileri arayan polis ekibince yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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