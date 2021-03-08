Kısıtlamayı ihlal eden 3 vatandaş, bekçilerle tartışıp ortalığı birbirine kattı

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Düzce'de gece uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 vatandaş, denetim yapan bekçiler ile tartışarak ortalığı birbirine kattı.

Düzce'nin Orhangazi Mahallesi Konuralp bölgesinde uygulama yapmakta olan bekçiler 3 vatandaşı durdurdu.

Gece uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği öğrenilen şahıslar, bekçiler ile tartışmaya başladı. Tartışmayı ayırmak için çevredeki vatandaşlar olay yerine geldi.

KAVGAYI AYIRMAK İÇİN GELENLER DE OLAYA DAHİL OLDU

Tartışmayı ayırmak için gelen kişilerin de karışmasıyla olay daha da büyüdü. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı