Kısıtlamada sokak sokak gezerek hayvanları besliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kısıtlamada sokak sokak gezerek hayvanları besliyor

03.01.2021 09:57 | Son Güncelleme: 03.01.2021 10:04
Kısıtlamada sokak sokak gezerek hayvanları besliyor

BİNGÖL'de sokağa çıkma kısıtlaması ve kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını beslemek için izin belgesi alan Ömer Önal, kendi imkanlarıyla aldığı mamalarla hafta sonları sokak sokak gezerek hayvanları besliyor.

BİNGÖL'de sokağa çıkma kısıtlaması ve kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını beslemek için izin belgesi alan Ömer Önal, kendi imkanlarıyla aldığı mamalarla hafta sonları sokak sokak gezerek hayvanları besliyor. Önal, "Gidebildiğim yere kadar gidiyorum. Gidemediğim onca köy var. Bakamadığım hayvan sayısı çok. Elimden geldiğince kendi aracımla devriye gezerek gördüğüm sokak hayvanlarını besliyorum" dedi.

Bingöl'de fotoğrafçı Mehmet Önal, sokağa çıkma kısıtlamaları ve ağır kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için 2 ay önce mama alarak sokak sokak gezmeye başladı. Belediyeden ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden hayvanları, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında da beslemek için izin alan Önal, otomobiliyle köylere kadar giderek hayvanların bulundukları alanlara mama bırakıyor. İşinden arta kalan zamanlarını ve hafta sonlarını hayvanları beslemek için değerlendirdiğini belirten Önal, "Kendi bütçemle aldığım mamalarla sokak hayvanlarını besliyorum. Yetişemediğim durumlarda çevremden, arkadaşlarımdan aldığım mama yardımları ile besleme yapıyorum. Sağ olsunlar, hiçbiri de bu isteğimi geri çevirmiyor. Gidebildiğim yere kadar gidiyorum. Gidemediğim onca köy var. Bakamadığım hayvan sayısı çok. Elimden geldiğince kendi aracımla devriye gezerek gördüğüm sokak hayvanlarını besliyorum" dedi. Önal, destek gelmesi halinde besleme alanını daha da genişletip, daha çok sokak hayvanını besleyebileceğini söyledi.

'HAYVANLARA YAPILANLARI GÖRDÜKÇE İNSANLIĞIMDAN UTANIYORUM'Son zamanlarda hayvanlara yönelik şiddet, tecavüz gibi haberleri gördükçe kendisinden ve insanlığından utandığını söyleyen Önal, "Bu hiçbir vicdanlı insanın yapabileceği bir şey değil. Tek isteğim, sokak hayvanlarını, hayvan haklarını koruyan yasanın bir an önce yürürlüğe girmesidir. Hayvanlara yönelik kötü şeyleri yapan her kimse, kim olursa olsun, bunları yapmaya hakları yoktur. Ne gerekiyorsa yapılmasını istiyorum. Hiçbir canlıya, kadına, çocuğa hiçbir şekilde şiddet uygulansın istemiyorum. Bu Müslümanlığa da yakışmayacak bir harekettir. Herkes haftada ortalama 50 lira gibi bir harcama ile sokak hayvanlarına rahatlıkla bakabilir. Bu hareket dünyadaki en mutlu hareket olabilir" diye konuştu.'SOKAK HAYVANLARININ KİMSEYE ZARARI YOK'Sokak hayvanlarının kendisini tanıdığını ve kimseye zarar vermediğini vurgulayan Önal, şunları kaydetti: "Bu hayvanların kimseye zarar verecekleri bir durum yok. Her hafta sonu buraya geliyorum, köpekler geldiğimi gördüklerinde aracımın peşinden geliyorlar. Bana fiziksel herhangi bir zararları da olmadı. Saldırganlıkları da yok. Hiçbir insana zarar verebilecek kapasitede değiller. Siz zarar vermediğiniz sürece, onların zarar vermeleri mümkün değil. Bu canlılar insanlardan daha akıllı ve daha sempatik. İlk geldiğimde anneleri biraz hırçındı, koruma içgüdüsü ile hırlıyor, yavrularını korumaya çalışıyordu. Onların bana güvenmelerini sağladım. Şu anda anne köpek, yavrularını yanıma bırakıp güvenle yanımızdan uzaklaşabiliyor. Bu bölgenin yanında bir sağlık ocağı var. Orada çalışan bir temizlik görevlisi sağ olsun battaniye ve tahtalarla bu yavrulara bir barınak yapmış. Aynı zamanda kendisi de ekmek, kasap artıkları gibi besin maddeleri ile besleme yapıyor. Biz de yardım etmeye çalışıyoruz."

Kısıtlamada sokak sokak gezerek hayvanları besliyor
Kısıtlamada sokak sokak gezerek hayvanları besliyor
Kısıtlamada sokak sokak gezerek hayvanları besliyor
Kısıtlamada sokak sokak gezerek hayvanları besliyor
Kısıtlamada sokak sokak gezerek hayvanları besliyor
Kısıtlamada sokak sokak gezerek hayvanları besliyor
Kısıtlamada sokak sokak gezerek hayvanları besliyor
Kısıtlamada sokak sokak gezerek hayvanları besliyor
Kısıtlamada sokak sokak gezerek hayvanları besliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Fikri Sağlar Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Çağla Şıkel Hamdi Alkan Enis Arıkan Seren Serengil
Spor Ryan Babel Erol Bulut Mesut Bakkal Arda Kardeşler Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Yılbaşı Hisarcık Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlamada sokak sokak gezerek hayvanları besliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 10:04:54. #1.15#
title