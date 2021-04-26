Kısıtlamaya aldırış etmediler hem çaldılar hem söylediler

İstanbul Bahçelievler'de bir grup sokak çalgıcısı, kısıtlamayı hiçe sayarak ellerine aldıkları müzik aletleriyle sokak sokak gezerek şarkı söyledi.

İstanbul Bahçelievler'de bir grup sokak çalgıcısı, kısıtlamayı hiçe sayarak ellerine aldıkları müzik aletleriyle sokak sokak gezerek şarkı söyledi. Maske ve mesafe kuralına da uymayan çalgıcılara vatandaşlar da eşlik etti.

Bahçelievler Çobançeşme Mahallesinde önceki akşam korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir grup sokak çalgıcısı, iftar sonrası ellerindeki çalgı aletleri ile sokak sokak gezdi. Bazı vatandaşlar da balkonlarından eşlik etti. Sosyal mesafe ve maske kuralının uyulmadığı o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı