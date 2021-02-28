Kısıtlamadan muaf turistler güzel havanın keyfini denizde çıkardı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, güzel havanın keyfini plajlarda güneşlenerek ve denize girerek çıkardı.

Ülke genelinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, bundan muaf olan turistler Alanya'da plajlara gelerek denizin ve güzel havanın keyfini çıkardı. Alanya'da hava sıcaklığı 20 derece, nem oranı yüzde 55 olarak ölçülürken, turistler dünyaca ünlü Kleopatra ve Damlataş plajlarına gelerek denize girdi. Birçoğu plajda güneşlenirken, bazı turistler de denizde yüzdü. Turistler evcil hayvanlarını da plaja getirirken, ülkenin birçok yerinde havanın soğuk olmasına rağmen Alanya'daki turistler şubat ayının son gününde dahi denize girmenin ayrıcalığını yaşadı.

Almanya'dan tatil için Alanya'ya gelen Mikail Akçay, dayısı ve arkadaşlarının önerisiyle ilçeyi tercih ettiğini ve burayı çok beğendiğini söyledi. Akçay, "Hava çok güzel, deniz çok güzel, tek başına gezebiliyorsun. Sokaklar bomboş, çok güzel. Türkiye'de koronavirüs tedbirleri diğer ülkelere bakıldığı zaman daha iyi yapılıyor. Millet dışarıda maskesini takıyor, eldiven giyiyor, dezenfeksiyon yapıyor. Bir de HES kodu uygulanıyor, her yere girebilmek için lazım. Almanya veya diğer ülkelerde öyle şeyler yok. Türkiye ya da Alanya'da koronavirüsle ilgili problem yok. Süper burası" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU