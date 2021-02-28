Kısıtlamadan muaf turistler güzel havanın keyfini denizde çıkardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kısıtlamadan muaf turistler güzel havanın keyfini denizde çıkardı

28.02.2021 14:46 | Son Güncelleme: 28.02.2021 14:50
Kısıtlamadan muaf turistler güzel havanın keyfini denizde çıkardı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, güzel havanın keyfini plajlarda güneşlenerek ve denize girerek çıkardı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, güzel havanın keyfini plajlarda güneşlenerek ve denize girerek çıkardı.

Ülke genelinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, bundan muaf olan turistler Alanya'da plajlara gelerek denizin ve güzel havanın keyfini çıkardı. Alanya'da hava sıcaklığı 20 derece, nem oranı yüzde 55 olarak ölçülürken, turistler dünyaca ünlü Kleopatra ve Damlataş plajlarına gelerek denize girdi. Birçoğu plajda güneşlenirken, bazı turistler de denizde yüzdü. Turistler evcil hayvanlarını da plaja getirirken, ülkenin birçok yerinde havanın soğuk olmasına rağmen Alanya'daki turistler şubat ayının son gününde dahi denize girmenin ayrıcalığını yaşadı.

Almanya'dan tatil için Alanya'ya gelen Mikail Akçay, dayısı ve arkadaşlarının önerisiyle ilçeyi tercih ettiğini ve burayı çok beğendiğini söyledi. Akçay, "Hava çok güzel, deniz çok güzel, tek başına gezebiliyorsun. Sokaklar bomboş, çok güzel. Türkiye'de koronavirüs tedbirleri diğer ülkelere bakıldığı zaman daha iyi yapılıyor. Millet dışarıda maskesini takıyor, eldiven giyiyor, dezenfeksiyon yapıyor. Bir de HES kodu uygulanıyor, her yere girebilmek için lazım. Almanya veya diğer ülkelerde öyle şeyler yok. Türkiye ya da Alanya'da koronavirüsle ilgili problem yok. Süper burası" dedi.


Kısıtlamadan muaf turistler güzel havanın keyfini denizde çıkardı
Kısıtlamadan muaf turistler güzel havanın keyfini denizde çıkardı
Kısıtlamadan muaf turistler güzel havanın keyfini denizde çıkardı
Kısıtlamadan muaf turistler güzel havanın keyfini denizde çıkardı
Kısıtlamadan muaf turistler güzel havanın keyfini denizde çıkardı
Kısıtlamadan muaf turistler güzel havanın keyfini denizde çıkardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Faik Öztrak Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin İrem Derici Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Er Erol Bulut Hakan Kutlu Mustafa Yumlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlamadan muaf turistler güzel havanın keyfini denizde çıkardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.2.2021 14:54:44. #1.15#
title