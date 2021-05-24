KISITLAMADA POLİSTEN KAÇARKEN BİSİKLET SÜRÜCÜSÜNE ÇARPAN ŞÜPHELİ KAYIPLARA KARIŞTI; 1 YARALI
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KISITLAMADA POLİSTEN KAÇARKEN BİSİKLET SÜRÜCÜSÜNE ÇARPAN ŞÜPHELİ KAYIPLARA KARIŞTI; 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da, kısıtlamada polisin 'dur' ihtarına uymayan ve otomobili ekiplerin üzerine süren şüpheli, bisikletiyle yolun karşısına geçen Ayhan Uylaşarslan'a (48) çarparak kayıplara karıştı.

Bursa'da, kısıtlamada polisin 'dur' ihtarına uymayan ve otomobili ekiplerin üzerine süren şüpheli, bisikletiyle yolun karşısına geçen Ayhan Uylaşarslan'a (48) çarparak kayıplara karıştı. Tedavi altına alınan Uylaşarslan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 23.30 sıralarında İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu Sokak'ta denetim yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 16 ANA 361 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü otomobili polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçtı. Polis ekipleri bölgeye takviye ekip isteyerek şüphelinin peşine düşerken hızla kaçan şüpheli, bisikletiyle yolun karşısına geçen Ayhan Uylaşarslan'a çarparak kaçışını sürdürdü. Çarpışmanın etkisiyle bisikletinden düşerek metrelerce savrulan Uylaşarslan'ın ağır yaralandı. Polis ekiplerinin bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ayhan Uylaşarslan İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Ayhan Uylaşarslan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KISITLAMADA POLİSTEN KAÇARKEN BİSİKLET SÜRÜCÜSÜNE ÇARPAN ŞÜPHELİ KAYIPLARA KARIŞTI; 1 YARALI
KISITLAMADA POLİSTEN KAÇARKEN BİSİKLET SÜRÜCÜSÜNE ÇARPAN ŞÜPHELİ KAYIPLARA KARIŞTI; 1 YARALI
KISITLAMADA POLİSTEN KAÇARKEN BİSİKLET SÜRÜCÜSÜNE ÇARPAN ŞÜPHELİ KAYIPLARA KARIŞTI; 1 YARALI
KISITLAMADA POLİSTEN KAÇARKEN BİSİKLET SÜRÜCÜSÜNE ÇARPAN ŞÜPHELİ KAYIPLARA KARIŞTI; 1 YARALI
KISITLAMADA POLİSTEN KAÇARKEN BİSİKLET SÜRÜCÜSÜNE ÇARPAN ŞÜPHELİ KAYIPLARA KARIŞTI; 1 YARALI
KISITLAMADA POLİSTEN KAÇARKEN BİSİKLET SÜRÜCÜSÜNE ÇARPAN ŞÜPHELİ KAYIPLARA KARIŞTI; 1 YARALI
KISITLAMADA POLİSTEN KAÇARKEN BİSİKLET SÜRÜCÜSÜNE ÇARPAN ŞÜPHELİ KAYIPLARA KARIŞTI; 1 YARALI
KISITLAMADA POLİSTEN KAÇARKEN BİSİKLET SÜRÜCÜSÜNE ÇARPAN ŞÜPHELİ KAYIPLARA KARIŞTI; 1 YARALI
KISITLAMADA POLİSTEN KAÇARKEN BİSİKLET SÜRÜCÜSÜNE ÇARPAN ŞÜPHELİ KAYIPLARA KARIŞTI; 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KISITLAMADA POLİSTEN KAÇARKEN BİSİKLET SÜRÜCÜSÜNE ÇARPAN ŞÜPHELİ KAYIPLARA KARIŞTI; 1 YARALI - Haberler
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