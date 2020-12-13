Kısıtlamada otomobille gezen 3 Suriyeli kadına ceza
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Kısıtlamada otomobille gezen 3 Suriyeli kadına ceza

13.12.2020 11:35 | Son Güncelleme: 13.12.2020 11:49
Kısıtlamada otomobille gezen 3 Suriyeli kadına ceza

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde Suriye uyruklu 3 kadın, sokağa çıkma kısıtlamasında lüks araçla gezerken polise yakalandı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde Suriye uyruklu 3 kadın, sokağa çıkma kısıtlamasında lüks araçla gezerken polise yakalandı. Polisin uyarısını dikkate almayıp aynı noktada ikince kez yakalanan kadınlara 3 bin 150'şer TL ceza uygulandı.

Karasu'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polisin dün akşam yaptığı uygulama sırasında lüks bir otomobili durduruldu. Polis ekipleri, aracın içerisinde bulunan 3 kadına sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu ve seyahat izinlerinin olup olmadığını sordu. İlçeye yeni geldiklerini belirten kadınlara sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatan polis, evlerine gitmeleri konusunda uyardı. 

Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen evlerine gitmeyen 3 kadın, aynı noktada yeniden polis ekiplerince durduruldu. Kadınlar polislerden kendilerini bırakmalarını ve gezmek istediklerini söyledi. Polis, 3 kadına kısıtlamayı ihlali nedeniyle 3 bin 150'şer TL ceza yazdı. Cezaya itiraz eden kadın sürücü, polislerle tartıştı. 3 kadın daha sonra evlerine gönderildi. 

- Sakarya
Kısıtlamada otomobille gezen 3 Suriyeli kadına ceza
Kısıtlamada otomobille gezen 3 Suriyeli kadına ceza
Kısıtlamada otomobille gezen 3 Suriyeli kadına ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

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