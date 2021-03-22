Kısıtlamada kayıp kadın seferberliği
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Kısıtlamada kayıp kadın seferberliği

22.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:11
Kısıtlamada kayıp kadın seferberliği

Bursa'da, eve dönen bir evlat yaşlı annesinin olmadığını ve kaybolduğunu düşünüp polisten yardım istedi.

Bursa'da, eve dönen bir evlat yaşlı annesinin olmadığını ve kaybolduğunu düşünüp polisten yardım istedi. Alzheimer hastası kadın kısıtlama saatinde evinden 15 kilometre ötede polis tarafından bulundu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde Başaran mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, B.G. isimli genç adam evine geldiğinde, 50 yaşındaki Alzheimer hastası annesi Tenzile G.'nin evde olmadığını fark etti. Annesini bulamayan genç adam, sokak ve ikametinin çevresini aramaya başladı. Daha sonra saatin ilerlemesi ve havanın kararması üzerine endişelenerek durumu 155 polis hattına bildirdi. Yapılan ihbar üzerine anne Tenzile G. polis ekiplerince evinin 15 kilometre ötesinde Zafer mahallesi 3 Karaman sokak üzerinde bulundu.

Tenzile G.'nin evin yolunu unuttuğu, geri dönmek istediğinde de yolunu kaybettiği ve evine dönememesi üzerine korkup paniğe kapıldığı belirlendi.

Öte yandan polis ekipleri, genel sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen kayıp anneyi oğluna teslim etti. - BURSA

Kısıtlamada kayıp kadın seferberliği
Kısıtlamada kayıp kadın seferberliği
Kısıtlamada kayıp kadın seferberliği
Kısıtlamada kayıp kadın seferberliği
Kısıtlamada kayıp kadın seferberliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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