Son dakika haberi! Kısıtlamada feci kaza: 1 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Kısıtlamada feci kaza: 1 yaralı Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu Zonguldak'ta Terakki Mahallesi'nde kısıtlamada iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı.

Kısıtlamada feci kaza: 1 yaralı

Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Terakki Mahallesi'nde kısıtlamada iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Terakki Mahallesi'nde meydana geldi. 67 ABC 652 plakalı Fiat marka panelvan araçla ile 34 KF 0855 plakalı Ford marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisiyle panelvan araç yan yattı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi 67 ABC 652 plakalı araç içerisinde sıkışan Emre Z. itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri Emre Z.'ye ilk müdahaleyi yaparak Bülent'ten Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan Emre Z'nin durumun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımıyla yoldan çekildi. Diğer aracın sürücüsü ise kısa süreli şok yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM