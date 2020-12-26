Kısıtlamada ehliyetsiz ve alkollü gezen sürücü ve eşine 5 bin lira ceza
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Kısıtlamada ehliyetsiz ve alkollü gezen sürücü ve eşine 5 bin lira ceza

26.12.2020 12:58 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:11

Kısıtlamada ehliyetsiz ve alkollü gezen sürücü ve eşine 5 bin lira ceza Korona virüs denetimleri kapsamında 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 21.00 itibari ile tüm Türkiye genelinde başladı.

Kısıtlamada ehliyetsiz ve alkollü gezen sürücü ve eşine 5 bin lira ceza

BURSA - Korona virüs denetimleri kapsamında 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 21.00 itibari ile tüm Türkiye genelinde başladı. Kısıtlamaların başlamasıyla birlikte polis ekipleri de kavşaklarda denetimlerine sürdürüyor. Yapılan denetimlerde durdurulan bir araç sürücüsü hem alkollü çıktı hem de ehliyetsiz. Ehliyetsiz sürücü ve araç sahibi eşine toplam 5 bin TL ceza kesildi.

Alınan Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonları cuma günü itibari ile saat 21.00'den başlayıp pazartesi sabah 05: 00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Bu kapsamda ekipler denetimlerini sıklaştırdı. İnegöl'de milli irade meydanında denetim yapan ekipler gelen bir aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde şahısların izin belgelerinin olduğu ancak sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerine işten çıktıklarını kendilerini idare etmesini söyleyen sürücü polisleri ikna edemedi. Trafik ekipleri şahsa işlem yaptı. Yapılan alkol kontrolünde şahıs 47 promil alkollü olduğu da ortaya çıktı. Alkol sınırının altında olmasından dolayı Polis ekipleri şahsa ehliyetsizlikten araç kullanmaktan dolayı 2 bin 500 TL şahsa 2 bin 500 TL'de araç sahibi olan eşine ceza kesti. Yapılan işlemlerinin ardından otomobil anında bulunan Ehliyetli arkadaşına verildi.

Kısıtlamada ehliyetsiz ve alkollü gezen sürücü ve eşine 5 bin lira ceza
Kısıtlamada ehliyetsiz ve alkollü gezen sürücü ve eşine 5 bin lira ceza
Kısıtlamada ehliyetsiz ve alkollü gezen sürücü ve eşine 5 bin lira ceza
Kısıtlamada ehliyetsiz ve alkollü gezen sürücü ve eşine 5 bin lira ceza
Kısıtlamada ehliyetsiz ve alkollü gezen sürücü ve eşine 5 bin lira ceza
Kısıtlamada ehliyetsiz ve alkollü gezen sürücü ve eşine 5 bin lira ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS

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