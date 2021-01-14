Kısıtlamada bagajda yakalanan yolcu: Ava giderken avlandık

Başkent'te yılbaşı gecesi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Şenol Gülkafa, ceza yememek için taksinin bagajına binerek evine gitmek istedi.

BAGAJIN İÇİNDEN ÇIKTI

Çankaya ilçesinde denetim yapan polis ekipleri, kontrol noktasında taksiyi durdurdu. İçeride yolcu bulunmamasına rağmen taksimetrenin açık olduğunu fark eden polis, bagajı açtığında Şenol Gülkafa ile karşılaştı. Büyük şaşkınlık yaşayan polis, ceza yememek için bagaja bindiğini belirten Gülkafa'ya, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini gerekçesiyle para cezası uyguladı.

"TAKSİCİYE FAZLA ÜCRET TEKLİF ETTİM"

Taksi bagajında yolculuk yapmasına rağmen ceza yemekten kurtulamayan Gülkafa, DHA'ya konuştu. Gülkalfa, işsiz olduğunu ve maddi gücünün olmadığını belirterek, aşırı alkolün etkisiyle böyle bir yönteme başvurduğunu söyledi. Gülkafa, taksi şoförüne bagaja binebilmek için fazla teklif ettiğini anlatarak, "Aşırı alkolün etkisiyle böyle bir yöntem geldi aklıma. İlk başta taksici kabul etmedi; ama fazla ücret teklif edince kabul etti. Eve dönerken Kurtuluş Parkı civarında polis ağabeyler denetim yapıyordu. O da taksici olduğu için 'çevirmezler' diye direkt geçti. Polisler de şüphelendi, navigasyon açık, taksimetre açık. Polis ağabeyler bagajı açmak istedi, bagajı açtıklarında da içinden ben çıktım" dedi.

"İKİNCİ CEZAYI YEMEMEK İÇİN YAPTIM"

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için daha önce de ceza yediğini ifade eden Şenol Gülkafa "Fazla bir miktar değil 15-20 lira fazla teklif ettim taksiciye. Kısıtlamadan dolayı daha önceden de ceza yemiştim. İkinci cezayı yememek için böyle bir uygulamaya başvurduk. Yanlış yaptığımın farkındayım; ama iş işten geçti, yakalandık. Yine aynı cezayı yazdılar, yani 'ava giderken avlandık' gibi bir şey oldu. Doğru bir ceza, mecbur ödeyeceğiz. Olur böyle vakalar, Türk Polisi yakalar. Bir daha olmaz inşallah" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ