Kısıtlamada açık olan üç kafe ve lokantadaki 42 kişiye 165 bin lira ceza

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kısıtlama saatlerinde kapalı olması gerekirken açık olan üç iş yerindeki 42 kişiye toplam 165 bin lira ceza yazıldı.