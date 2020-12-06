Kısıtlamada 2 grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı
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Kısıtlamada 2 grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

06.12.2020 19:50 | Son Güncelleme: 06.12.2020 19:54
Kısıtlamada 2 grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, koronavirüs kısıtlamasına rağmen sokağa çıkan ve aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, koronavirüs kısıtlamasına rağmen sokağa çıkan ve aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Polis, olayın ardından kaçan baba ve iki çocuğunu yakalayıp, gözaltına aldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunmasına rağmen A.D., çocukları B.D. ve D.C.D.'yi de alarak, taksiyle saat 15.00 sıralarında gittikleri Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde, aralarında husumet bulunan K.Y., H.A., A.K. ve A.Y ile karşılaştı. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada, vücutlarının çeşitli yerlerine saçma ve mermi isabet eden K.Y., H.A., A.K. ve A.Y. yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki binalarda oturanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi ile Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan K.Y.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, olayın ardından kaçan A.D. ve iki çocuğunu yakalayıp, gözaltına alırken, 2 tabanca ve 1 pompalı tüfeğe el konuldu. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 20 boş kovan bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kısıtlamada 2 grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı
Kısıtlamada 2 grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı
Kısıtlamada 2 grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı
Kısıtlamada 2 grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı
Kısıtlamada 2 grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemal YILDIRIM

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