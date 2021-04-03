Kısıtlama unutuldu, Kumkapı Sahili doldu taştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kısıtlama unutuldu, Kumkapı Sahili doldu taştı

İhlas Haber Ajansı / CANER SÖNMEZ - Haberler | Güncel

Kısıtlama unutuldu, Kumkapı Sahili doldu taştı Korona virüs vakalarının artmasıyla beraber Cumartesi günü yeniden uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Fatih'te akılalmaz görüntüler ortaya çıktı.

Testi negatife dönen Hatayspor'un gol makinesi Boupendza, Galatasaray'a karşı forma giyebilecek
Testi negatife dönen Hatayspor'un gol makinesi Boupendza, Galatasaray'a karşı forma giyebilecek
Canlı yayını izleyenler 'Bu nasıl kısıtlama?' sorusunu sormadan edemedi
Canlı yayını izleyenler "Bu nasıl kısıtlama?" sorusunu sormadan edemedi

Kısıtlama unutuldu, Kumkapı Sahili doldu taştı

İSTANBUL - Korona virüs vakalarının artmasıyla beraber Cumartesi günü yeniden uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Fatih'te akılalmaz görüntüler ortaya çıktı. Kısıtlamaya rağmen çıkan vatandaşlar, nedeniyle eski günlerini aratmayan Kumkapı Sahili'nde oluşan kalabalık havadan görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıklamıştı. Kısıtlamanın yeniden uygulandığı Cumartesi gününde Fatih'teki kalabalık pes dedirtti. Kumkapı Sahilinde kısıtlama yokmuşçasına gezen, çoğu yabancı uyruklu kişilerin kısıtlamaya uymamalarının yanı sıra maske takmadıkları ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gözlendi.

Soruları cevapsız bıraktılar

Sahile gelenlerin kimi piknik yaparken, kimi dondurma yiyerek denizi izledi. Bazı vatandaşlar müzik açıp sahilde dans ederken, bazıları tüfekle balonlara ateş etti. Kısıtlama günü neden sokağa çıktıkları sorulan vatandaşlar, soruyu cevapsız bıraktılar. Sıcak havanın da etkisiyle eski günlerini aratmayan sahildeki kalabalık, havadan görüntülendi.

Kısıtlama unutuldu, Kumkapı Sahili doldu taştı
Kısıtlama unutuldu, Kumkapı Sahili doldu taştı
Kısıtlama unutuldu, Kumkapı Sahili doldu taştı
Kısıtlama unutuldu, Kumkapı Sahili doldu taştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CANER SÖNMEZ

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Alişan Esra Erol Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Fatih Terim Nihat Özdemir Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kısıtlama unutuldu, Kumkapı Sahili doldu taştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 17:49:14. #1.15#
title