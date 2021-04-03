Kısıtlama unutuldu, Kumkapı Sahili doldu taştı

Kısıtlama unutuldu, Kumkapı Sahili doldu taştı Korona virüs vakalarının artmasıyla beraber Cumartesi günü yeniden uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Fatih'te akılalmaz görüntüler ortaya çıktı.

Kısıtlama unutuldu, Kumkapı Sahili doldu taştı

İSTANBUL - Korona virüs vakalarının artmasıyla beraber Cumartesi günü yeniden uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Fatih'te akılalmaz görüntüler ortaya çıktı. Kısıtlamaya rağmen çıkan vatandaşlar, nedeniyle eski günlerini aratmayan Kumkapı Sahili'nde oluşan kalabalık havadan görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıklamıştı. Kısıtlamanın yeniden uygulandığı Cumartesi gününde Fatih'teki kalabalık pes dedirtti. Kumkapı Sahilinde kısıtlama yokmuşçasına gezen, çoğu yabancı uyruklu kişilerin kısıtlamaya uymamalarının yanı sıra maske takmadıkları ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gözlendi.

Soruları cevapsız bıraktılar

Sahile gelenlerin kimi piknik yaparken, kimi dondurma yiyerek denizi izledi. Bazı vatandaşlar müzik açıp sahilde dans ederken, bazıları tüfekle balonlara ateş etti. Kısıtlama günü neden sokağa çıktıkları sorulan vatandaşlar, soruyu cevapsız bıraktılar. Sıcak havanın da etkisiyle eski günlerini aratmayan sahildeki kalabalık, havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CANER SÖNMEZ