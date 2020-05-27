Kısıtlama sonrası Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde hareketlilik
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Kısıtlama sonrası Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde hareketlilik

Kısıtlama sonrası Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde hareketlilik Korona virüs tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Taksim ve İstiklal Caddesinde hareketlilik gözlendi.

27.05.2020 15:15 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:22

Kısıtlama sonrası Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde hareketlilik

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Taksim ve İstiklal Caddesinde hareketlilik gözlendi. Bugün izinli olan 0-14 yaş arası çocuklar da meydan ve çevresinde aileleriyle birlikte dolaştı.

Yeni tip Korona virüsten korunma tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından bugün Taksim ve İstiklal Caddesinde hareketlilik gözlendi. Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte vatandaşlar sokağa çıkarak cadde üzerinde yoğunluk oluşturdu. İçişleri Bakanlığınca verilen izin kapsamında bugün 0-14 yaş arası çocuklar da aileleriyle birlikte meydana ve caddeye gelince kalabalığın önceki günlere oranla daha fazla olduğu görüldü.

Restoranlar paket servise devam etti

Bu hafta 4 gün boyunca uygulanan kısıtlamanın sona ermesinin ardından bu sürede kapalı olan restoran ve büfeler de kepenk açtı. İşletmeler müşterilere paket servis ve gel-al şeklinde hizmet vermeye başladı. Vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak restoran ve büfelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Çalışanların maske ve eldiven takarak hijyen kurallarına uyduğu görüldü.

Şemsiyeciler de sahneye çıktı

Öte yandan, Taksim'de yağmur yağışının etkili olmasıyla birlikte uzun süredir ortalarda olmayan şemsiye satıcıları da sahneye çıktı. Aniden bastıran yağmurdan kimi vatandaşlar şemsiyelerini açarak, kimileri ise çantalarıyla kendilerini korumaya çalıştı.

Kısıtlama sonrası Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde hareketlilik

Kaynak: İHA

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