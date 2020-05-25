Kısıtlama nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarını elleriyle besledi
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Kısıtlama nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarını elleriyle besledi

Kısıtlama nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarını elleriyle besledi Yozgat'ta 54 yaşındaki Oktay Yıldırım, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla yiyecek bulamayan sokak hayvanları için seferber oldu.

25.05.2020 16:00 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:05

Kısıtlama nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarını elleriyle besledi

YOZGAT - Yozgat'ta 54 yaşındaki Oktay Yıldırım, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla yiyecek bulamayan sokak hayvanları için seferber oldu. Yıldırım, kısıtlamanın başlaması ile birlikte aldığı mamalarla hayvanların yiyecek ihtiyaçlarını karşıladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması, insanların yanı sıra sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Yozgat'ta yasak nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını aldığı özel bir izinle besleyen gönüllü hayvan sever Oktay Yıldırım, her mahalleye kedi ve köpekler için mama kabı bıraktı.

Yozgat'ın tüm mahallesini kısıtlama boyunca dolaşan Yıldırım, temin ettiği 100 adet mama kabı ile 50 kilogram mamayı ve kuşyemini sokak hayvanları için doğaya bıraktı. Sokak hayvanlarını elleriyle besleyen gönüllü hayvan sever, kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte bu uygulamayı devam ettireceğini söyledi.

Ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta güçlük çektiğini söyleyen Yıldırım, "Yozgat'ta sokağa çıkma kısıtlaması başladığı zaman sokak hayvanlarıyla ilgili ne yapabilirim diye düşüncesi hasıl oldu ben de. Sokak hayvanları aç kalmasın diye onlar için 100 adet mama kabı ve çeşitli cinslerde mamalar temin ettik. Hemen hemen Yozgat'taki 21 mahallenin hepsine bu kaplardan ve mamalardan bırakarak kedi ve köpekleri sevindirdim. Daha sonra gördüm ki kuşların da ihtiyacı vardı onlar için de yem temin ederek onların beslemesini yapmaya başladım. Onlar mutlu olduğu zaman ben de çok mutlu oluyorum, çok güzel bir duygu. İnsanlara şunu tavsiye ediyorum. Sokak hayvanları için hiçbir şey yapamıyorlarsa pencerelerinin önüne küçük kırıntılar bıraksınlar" dedi.

Sokak hayvanlarını beslemeye kısıtlamadan sonra da devam etmeyi düşündüğünü anlatan Oktay, Bu uygulamanın verdiği mutluluk çok farklı bir mutluluk. Ben istiyorum ki en azından vatandaşlarımız benim bıraktığım kapların içerisine yemek artıklarını koyarsa hem yiyecekleri çöpe gitmez hem de sokak hayvanlarımızı beslenmiş olurlar" şeklinde konuştu.

Kısıtlama nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarını elleriyle besledi

Kaynak: İHA

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