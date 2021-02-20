Bekçileri şoke eden an! Cadde ortasında çırılçıplak koşan kadını yakalamak için seferber oldular
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Bekçileri şoke eden an! Cadde ortasında çırılçıplak koşan kadını yakalamak için seferber oldular

20.02.2021 14:51 | Son Güncelleme: 20.02.2021 15:29

Bursa'da cadde üzerinde uygulama yapan polis ekiplerinin bulunduğu noktaya doğru çıplak halde koşan bir kadın ortalığı ayağa kaldırdı. Bekçiler ve polisler çıplak kadını yakalayabilmek için seferber olurken "Vazifemi yaptım baba!" diyerek bağıran kadının daha önce İzmir'de de aynı şekilde soyunduğu öğrenildi.

İlginç olay hafta sonu kısıtlaması sebebiyle polis ekiplerinin uygulama yaptığı Ulucami ve tarihi belediye binasının bulunduğu Bursa'nın en ünlü caddesi Heykel olarak bilinen Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.

POLİSLERE DOĞRU KOŞTU

İstanbul Bakırköy nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen 30-35 yaşlarındaki S.Y. isimli bayan çıplak hale koyarak polis noktasına doğru ilerledi. Bu sırada aynı cadde üzerinde devriye görevi yapan bir rup bekçi ile uygulama noktasındaki polis ekipleri bayana engel olmaya çalıştı.

Bekçileri şoke eden an! Cadde ortasında çırılçıplak koşan kadını yakalamak için seferber oldular

"VAZİFEMİ YAPTIM BABA"

Kadının kıyafetlerini toplayıp peşinden koşan ekipler kadını tarihi hanlar bölgesinin orada durdurup kıyafetlerini giymesi için razı etti. Orhan parkına doğru kollarını açıp "vazifemi yaptım baba" diye bağıran kadın daha sonra kıyafetlerini giyerek polis otomobiline bindi.

Bekçileri şoke eden an! Cadde ortasında çırılçıplak koşan kadını yakalamak için seferber oldular

İZMİR'DE DE AYNISINI YAPMIŞ

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen kadının daha önce de İzmir'de aynı eylemi gerçekleştirmekten kaydı bulunduğu öğrenildi. Kendini ifade etmekte zorluk çeken kadın için Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü uzmanlarından yardım istendiği öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Bekçileri şoke eden an! Cadde ortasında çırılçıplak koşan kadını yakalamak için seferber oldular
Bekçileri şoke eden an! Cadde ortasında çırılçıplak koşan kadını yakalamak için seferber oldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (11)
ABURA: medeni avrupalılar iyi halt etmiş
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ALTUG: Turkiyenin uzaya gitme olayini agzina dolayan ezikler, ulkede hergun devasal bi tesis aciliyor , 90 larda ulke ucuncu dunya ulkesiydi , her yer camur cop susuzluk, issizlik, hastane diye bisey yoktu hindistan gibi biseydi Turkiye , simdi cennete yasiyorsunuz nankorler. . . Erdogan kadar tas dussun basiniza. . Allah razi olsun sayande ciddiye alinan bi ulke olduk dunyada diyeceklerine her yapilan icraata bi kulp bulmaya calisiyorsunuz. . Allah insallah bu nankorlugunuzu cezasiz birakmaz. .
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IHTIYAR: bu akımın ülkem genelinde yayılması ricasıyla
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