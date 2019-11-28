Kişisel verilerin korunmasına ilişkin güncel gelişmeler masaya yatırıldı

28.11.2019 14:49 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:54

'Kişisel Verilerin Korunması Alanında Güncel Gelişmeler Konferansı", Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğinde, 28 Kasım'da İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonunda gerçekleştirildi.



'Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı, Uygulanması ve VERBİS', 'İş Hukuku ve Özel Hayatın Gizliliği Bağlamında Kişisel Verilerin Korunması', 'Dijital ve Elektronik Ortamda Kişisel Verilerin Korunması', 'Kişisel Verilerin Korunması alanında Yeni Yaklaşımlar' gibi konu başlıklarının ele alındığı konferansın açılış konuşmalarını Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abuzer Kendigelen gerçekleştirdi. Yoğun katılımın olduğu ve 4 oturumun gerçekleştirildiği konferansa, KVKK daire başkanlarının yanı sıra, Türkiye'nin en saygın üniversitelerinde alanlarında uzman çok sayıda akademisyen de katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA