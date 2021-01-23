Kışın vazgeçilmez içeceği salep; bağışıklık güçlendiriyor, öksürüğü azaltıyor

Orkide yumrularının dövülerek toz haline gelmesiyle ortaya çıkan salep, bağırsak dostu olmasının yanı sıra bağışıklık sistemini de güçlendirmesiyle kış aylarının vazgeçilmez içecekleri arasında yer alıyor. Salebin akciğer sağlığı üzerinde de olumlu etkileri olduğunu söyleyen diyetisyen Öznur Akgöz, "Salep haftada 1-2 kez tüketilebilir. Zencefil ve tarçın eklenerek tüketilmesi, faydalarını artıracaktır" dedi.

Orkide yumrularının temizlenip yıkandıktan sonra süt veya su ile haşlanıp kurutulmasından sonra ortaya çıkan ve kış denilince akla gelen içeceklerin başında gelen salep için açıklamalarda bulunan Esenler Medipol Üniversitesi Hastanesi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Öznur Akgöz, "Salep içerisinde nişasta, şeker, glukomanna gibi karbonhidratlar, protein, yağ, A ve C vitamini, kalsiyum, fosfor ve potasyum içermektedir. İçerisindeki besin ögeleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve akciğer sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır" diye konuştu.

"ÖKSÜRÜĞÜ AZALTIYOR, TOKLUK SAĞLIYOR"

Salep içerisinde bulunan glukomannanın müsilaj etkisi yarattığına dikkat çeken Akgöz, "Salebin içerisindeki yumuşak kıvam müsilaj etkisinden gelir. Bu sayede bağırsak hareketlerini artırır, tokluk sağlar, boğazı yumuşatır, öksürüğü azaltır ve hazımsızlığa iyi gelir. Her besin gibi fazla miktarda tüketildiğinde kaşıntı, alerji gibi durumlar görülebilir" dedi.

Salebin akciğer sağlığına da faydalı olduğunu vurgulayan Akgöz, "Bu dönemde sürekli öksürerek boğazımızın tahriş olmaması için içilebilir. İçerisine şeker ilave edildiğinde kalorisi artıyor. Böylece oldukça sağlıklı olan bu içecek fazla tüketildiğinde kalori artışına neden olabilmektedir" ifadelerini kullandı.

"AKTARDAN TOZ HALİNDE TÜKETMEKTE FAYDA VAR"

Piyasada bulunan hazır paketli saleplerin nişasta ve şeker ilaveli satıldığını vurgulayan Akgöz, salebin aktardan toz halinde alınarak tüketilmesini önerdi.

Akgöz, "Hazır satılan paketler yerine aktardan toz salep satın alınarak 1 litre süte 1 tatlı kaşığı kadar koyulup, içerisine de istenilen ölçüde şeker ilave edilerek hazırlanabilir. Ara öğünlerde 1 fincan ya da haftada 1-2 kez kullanılmasını tavsiye ederim" diye konuştu.

"ZENCEFİL VE TARÇIN İLAVE EDİLEBİLİR"

Salebin üzerine tarçın ve zencefil eklenerek içilmesinin kan şekeri için de faydalı olduğunu vurgulayan Akgöz, "Tarçın biraz şekerli bir tat uyandırıyor ve kan şekerini düzenlemesi için tercih edilebilir. Salep içine zencefil de ilave ederek bağışıklık sistemini daha çok güçlendirebiliriz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe KARAKÖSE