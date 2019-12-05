Kış öncesi muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı

05.12.2019 15:57 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:02

Altıeylül'de muhtarlar ile istişare toplantıları yapıldı. Kış dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzluklar masaya yatırılarak ortak akılla hareket planlanıyor.



Altıeylül Belediyesi teknik işlerden sorumlu Başkan Yardımcıları Fikrettin Kocaman ve Kadir Uzun kış öncesinde mahalle muhtarları ile istişare toplantıları düzenledi. Ayrı guruplar halinde davet edilen muhtarlarla kış ayının gelmesiyle birlikte yaşanabilecek olumsuzluklar masaya yatırılarak durum değerlendirilmesi yapıldı. Temizlik İşleri Müdürü İsmail Berber'in de hazır bulunduğu İstişare toplantısında mahallelerin ihtiyaçları konusunda fikir alış verişinde bulunuldu.



Olumsuz hava koşullarına bağlı olarak yollara müdahale konusunda Büyükşehir Belediyesi'nin ana kademe olduğunu belirten Başkan Yardımcısı Kadir Uzun, muhtarlara konu hakkında şu açıklamalarda bulundu; " Hatırlayanlarınız vardır. 2014'de çok ağır kış şartları vardı. Kar küreme çalışmalarında gereksiz müdahaleler işimizi daha da güçleştirmişti. Yoğun kar yağışı devam ederken bir yandan kar kürüyor, yol açmaya çalışılıyordu. Bu uygulamanın doğru olmadığını deneyimlerimizle gördük. Bundan sonra hastalık - ölüm gibi acil durumlar haricinde kar yağışı bitmeden kar küreme çalışmaları yapılmayacak. Yollarda kar ile mücadele çalışmalarında Büyükşehir Belediyemiz ana kademede. Altıeylül Belediyesi olarak biz Büyükşehir Belediyemizin yükünü almaya gayret ediyoruz. Bu sorumluluk hepimizin diyoruz. Bizim müdahale edeceğimiz yollar, Büyükşehir ile yapacağımız bir protokol ile belirlenecek. Protokol yapıldığında sizlere yetki alanlarımız hakkında ve acil bir durumda ulaşabileceğiniz ekiplerin bilgilerini vereceğiz. Sizlerden ricamız; kar başladığında panik yapmamanız. Hastalık, ölüm gibi durumlar olmadan acil çağrıda bulunmamanız yönünde. Elbette kimse mağdur olsun istemiyoruz. Bizler ekiplerimizle hazırız, elimizden geleni yapacağız. Biliyoruz ki, kar da bolluk ve bereket için gerekli. Kırsal mahalle muhtarlarımız ne demek istediğimi bilirler. Toprağın ve tabiatın kara da ihtiyacı var. Geçen kış cami ve okul gibi merkezlerimize tuz çuvalları bıraktık. Talep olursa bu yıl da takviye edebiliriz" dedi.



Toplantıda muhtarların talepleri de değerlendirildi. Genel olarak ihtiyaçlar ele alınarak verilecek hizmetler hakkında bilgilendirilmeler de bulunuldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA