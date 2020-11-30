Kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk
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Kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk

30.11.2020 15:06 | Son Güncelleme: 30.11.2020 15:20

Ticari araçlar için 1 Aralık itibarıyla geçerli olacak "kış lastiği takma zorunluluğu" öncesi oto lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor.

Ticari araçlar için 1 Aralık itibarıyla geçerli olacak "kış lastiği takma zorunluluğu" öncesi oto lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor. Kış lastiği takmayan sürücüleri ise 776 TL ceza bekliyor.

Kış mevsiminin yaklaşması ve hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ticari araçlar için zorunlu kıldığı "kış lastiği uygulaması" yeniden gündeme geldi. 1 Aralık 2020 ile 1 Nisan 2021 tarihleri arasında geçerli olacak uygulaması öncesi, sürücüler hem kurallara uymak hem de trafikte oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek için soluğu oto lastikçilerde aldı. Mevcut lastiklerini kış lastikleriyle değiştirme işini son güne bırakanlar oto lastikçiler önünde yoğunluk oluşturdu.

"KIŞ LASTİĞİNİN KULLANILMASINI ÖNERİYORUZ"

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Kış lastiği kullanmanın zorunluğunun yanı sıra gereklilik de olduğunu belirten Oto Lastik Servis Sorumlusu Bülent Helvalı, "Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayıp nisan ayına kadar sürüyor. Bu dönemlerde yoğunluğumuz oluyor. Sürücülerin bir an önce lastiklerini değiştirmesini ve buna göre önlem alması gerekiyor. Pandemi'nin araya girmesi nedeniyle müşterilerin gelip lastiklerini değiştirtmesinde de gecikmeler yaşandı. Kasım ayının 15'inden itibaren değişimler arttı, bu sebeple bizim işlerimiz de yoğunlaştı. Özellikle mevsiminde sıcaklık belli bir derecenin altına düştüğünde kış lastiği kullanımı yaz lastiği kullanımından daha iyi bir performans vermektedir. Sürüş performansı düşünen ve araçlarının fren emniyeti açısından daha iyi tutmasını isteyenlerin kış lastiğini kullanmalarını öneriyoruz" dedi.

"EN DOĞRUSU LASTİKLERİ DEĞİŞTİRMEK"

Araç kullanırken oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için lastiğini değiştirmeye geldiğini söyleyen Ayhan Çiftçi ise, "Lastiklerimi değiştirmeye geldim. Kanunen zaten değiştirmem gerekiyor ve can güvenliği açısından çok önemli. Önümüz kış, kar. Ufacık bir şey olursa arabama zarar da verecek. Bunu önlemek için en doğru şey lastikleri kış lastikleriyle değiştirmek olacaktır" diye konuştu.

Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca ticari araçlar için zorunlu tutulan "kış lastiği uygulamasına" uymayan sürücülere 776 TL ceza kesileceği öğrenildi.

(İHA)

Kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk
Kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk
Kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk
Kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk
Kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk
Kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk
Kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk
Kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk
Kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk
Kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk
Kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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