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Kış gelmeden araç lastiklerinizi kontrol edin

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kış gelmeden araç lastiklerinizi kontrol edin

Kış lastiklerini sadece kar yağdığında değil, hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü andan itibaren kullanılması gerektiği bildirildi.

Kış lastiklerini sadece Kar yağdığında değil, hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü andan itibaren kullanılması gerektiği bildirildi. Hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğünde standart lastik hamurunda kullanılan karışımların sertleşerek tutunma özelliğinin bir kısmını kaybettiğini söyleyen Siyah Halka Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, "Bu da fren mesafesinin uzamasına ve kazalara sebebiyet verebilir" dedi.

"Kış lastiği aracınızı ve sizi korur"

Kış lastiklerini diğer mevsim lastiklerinden ayıran önemli özelliklerin başında sırt kauçuğu, diş derinliği, diş desenleri ve keskin uçları olduğunu söyleyen Sert, "Kış lastiklerinde sırt kauçuğunun birleşimleri esnekliklerini koruyacak şekilde tasarlanmışlardır. Bu özellik kış lastiğinin yolu daha iyi tutmasına olanak sağlıyor. Diş derinliklerinin daha derin olması ise karın lastikte birikmesini engeller ve karda daha iyi çekiş gücü sağlamakta. Kış lastiklerinin sırt desenleri de kar, sulu kar ve suyu dışarı atacak şekilde tasarlanmıştır. Kış lastiklerinin tasarımları mevsimine özel hazırlanması güvenli yolcuğunuzu olumlu etkilemekte. Bundan dolayı lastiklerinizi yaşadığınız ya da yolculuk yapacağınız mevsime uygun şekilde değişimini sağlamanız hem aracınız hem de kullanıcılar için büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

"Kış lastiği seçimi nasıl yapılmalı?"

Kış lastiklerinin seçiminin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili de bilgiler veren Sert, "Öncelikle aracınıza uygun olan ebat seçimini yapmanız gerekmekte. Aracınıza uygun yük endeksini ve aracınıza uygun hız endeksini doğru seçmeniz en önemli konulardan biri. Aracınıza alacağınız kış lastiğinde mutlaka kış lastiği sembolü bulunmalıdır. Lastiklerin üzerinde üretim yılı ve ayı ile birlikte garanti şartlarının öğrenilmesi de kullanıcıların dikkat etmesi konulardan biri. En iyi kış lastiği seçiminde karda çekiş ve fren yönünden yeterli, kışın kuru ve ıslak zemindeki performansı, yazın yaz lastiğinin performansına en yakın sonuç veren lastiktir" şeklinde konuştu. - ANTALYA

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