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Kış aylarında jeneratör bakımı arttı

Kış aylarında jeneratör bakımı arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Ordu'nun Kumru ilçesinde, kış mevsiminin kendisini hissettirmesi ile birlikte jeneratör tamiri yapan işyerlerinde yoğunluk oluşuyor.

KUMRU, ORDU (İHA) - Ordu'nun Kumru ilçesinde, kış mevsiminin kendisini hissettirmesi ile birlikte jeneratör tamiri yapan işyerlerinde yoğunluk oluşuyor.

Kumru ilçesinde günlerdir etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle vatandaşlar, oluşabilecek elektrik kesintisine karşı önlemlerini arttırdı. Vatandaşlar, evlerinde bulunan jeneratörlerin tamir ve bakım işlemlerini gerçekleştirmek için jeneratörlerini tamircilere götürdü. Tamirciler, yaz aylarında diğer tarım aletlerinin bakım ve tamir işlemleri için, kış aylarında ise jeneratör bakımı için yoğunluk olduğunu söyledi.

Kumru ilçesinde motorlu tarım aletleri üzerine tamir atölyesi bulunan Eren Gücek, kar yağışının başlaması ile birlikte insanların jeneratörlerini tamir ve bakım için getirdiklerini söyledi. Gücek, "Yaz aylarında bahçelerde kullanılan motorlu tarım aletlerinin bakım ve tamiratını, kış aylarında ise jeneratörlerin tamiratını yapıyoruz. İnsanlar, yaşanabilecek elektrik kesintilerine karşı jeneratörlerini hazır bulunsun diye bakıma getiriyor. İşlerimizde son bir haftadır yoğunluk var" dedi. - ORDU

Kış aylarında jeneratör bakımı arttı

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Jeneratör, Kumru, Ordu, kar, Yerel, Haber

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