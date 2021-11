Kış aylarında çocuklarımızı yazın depolanan D vitamini koruyor

Evde bulunan gribal ilaçlar kafanıza göre kullanılmamalı

İSTANBUL - Sadece yaz aylarında dışarıda fazla zaman geçiren ve oynayan çocukların doğal D vitamini depolayabildiklerini söyleyen Prof. Dr. Cihadiye Elif Öztürk, bu sayede kışın gribal enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemlerinin daha güçlü olduğunu söyledi.

Kış aylarının gelmesi ve soğukların artması ile birlikte hemen hemen her çocuk yetişkinler kadar kendilerini koruyamadıkları için gribal enfeksiyonlardan dolayı hasta olabiliyor. Pandemi sürecinde uzun bir dönem kalabalık sınıf ortamlarından uzak kalan çocuklarda tekrar yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte özellikle son zamanlarda enfeksiyon şikayetleri arttı. Konuyla alakalı olarak hastalıklara karşı bağışıklık sisteminin ne kadar önemli olduğuna değinen İstanbul Arel Üniversitesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihadiye Elif Öztürk, "Çocukların bağışıklığını güçlendirmemiz için elimizde çok büyük kozlar var çünkü beslenmeleri ve bağışıklık sistemleri çok yakın ilişki içerisindedir" dedi. Prof. Dr. Cihadiye Elif Öztürk ayrıca D vitaminin sadece nisan ve eylül ayları arasında depolanabildiğinin altını çizerek, "D vitamini bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli unsurlardan biridir. Bu yüzden yazın dışarıda oynayan çocuklar bol bol D vitamini depolamış olurlar ve kışın enfeksiyonlara karşı daha güçlü oldukları için ya çok az hasta olurlar ya da hastalıkları daha kolay atlatırlar" şeklinde konuştu.

"Vücudumuz hücreden daha çok mikrop barındırıyor"

Öncelikle çocuklara hasta olmamaları için vücudumuzda bulunan mikropların bağışıklık sistemini nasıl etkilediğini anlatmamız gerektiğini söyleyen Cihadiye Elif Öztürk, "Biz aslında insan hücresinden çok daha fazla mikrop hücresinden oluşuyoruz. Hatta mikroplar bizim üzerimizde yaşamıyor biz mikropların üzerinde yaşıyoruz. O nedenle onlar bizim yediklerimiz doğrultusunda sağlıklı olup olmayacağımıza karar veriyor. İyi olanları beslersek bizim için faydalı olanları arttırabiliriz. Onlar da bizim için çalışarak enfeksiyonları önleyebilirler. Yediklerimizde ne kadar renk çeşitliliği varsa o kadar iyi, bol bol tükettiğimiz takdirde bağırsaklarımızdaki iyi mikropları beslemiş ve kötü mikroplara karşı da savunma yapabilmesi için hazır konuma getirmiş oluruz" dedi.

"Bağışıklık sistemi için gerekli mikrobiyotaların yüzde 70'i bağırsaklarımızda bulunuyor"

Okullar her açıldığında çocuklar saatlerce aynı kapalı ortamda kaldığı için gribal enfeksiyonlarda artış yaşandığını hatırlatan Cihadiye Elif Öztürk, bağışıklık sistemini güçlendiren mikrobiyotaların yüzde 70'inin bağırsaklarda bulunduğunu vurgulayarak beslenmenin bu noktada çok önemli olduğuna dikkat çekti. Öztürk çocukların beslenmesine dair önerilerde bulunarak, "Çocukların beslenmesi ile bağışıklık sistemi çok yakın ilişki içerisindedir. Mutlaka sebze ve meyve yemeleri gerekiyor. Sağlıklı bir çocuğun beslenmesi için bağırsaklarımızdaki mikrobiyotaları beslememiz lazım. Bunun için mutlaka, yoğurt, turşu, ayran, boza ve tarhana gibi içinde bol miktarda iyi bakteri bulunan gıdalar ve bu bakterilerin beslenmesi için de mutlaka renk renk sebze-meyve yenmesi gerekiyor. Beslenmesine dikkat edilen çocuklar enfeksiyon kapsalar bile hastalık geçirmiyorlar ya da hafif bir şekilde atlatıyorlar. Fakat çok katkı maddeli, abur-cubur yediği zaman da bağışıklık sistemi zayıflayarak daha sık hastalanıyor hatta kolay kolay hastalıkları atlatamıyorlar" şeklinde konuştu.

"D vitaminini sadece nisan ayından eylül ayına kadar sentezleyebiliyoruz"

Türkiye konumunda insan vücudunun sadece nisan ayından eylül ayına kadar almış olduğu güneş ışınları sayesinde D vitamini sentezlenebileceğinin altını çizen Öztürk bu yüzden yazın çocukların dışarıda oynamalarının sağlıkları için çok önemli olduğunu söyledi. D vitamininin bağışıklık sistemi için çok önemli olduğunu ifade eden Öztürk, "Sadece yaz ayları yani nisandan eylüle kadar olan dönemde kollar ve bacaklar çıplak olacak şekilde sokakta oynamak çocuklara D vitamini depolanmasını sağlıyor. Çocuklar eskisi gibi sokakta oynamıyorlar ve bu yüzden D vitamini yeterince alamıyorlar. Şimdi kış aylarında sentezleyemedikleri için dışarıdan katkı vermeliyiz. Eksik olan D vitaminin yerine konması enfeksiyonlara karşı önlem ve mücadele konusunda çok önemli" dedi.

Evde bulunan gribal ilaçlar kafanıza göre kullanılmamalı

Son olarak her hasta olunduğunda ilaçlara ve özellikle antibiyotiklere başvurulmaması gerektiğine dair uyarılarda bulunan Öztürk, doktor kontrolü dışında evde bulunan gribal ilaçların kullanılmasının çok zararlı olabileceğini ifade etti. Öztürk, "Genelde çocuklar solunum yolu enfeksiyonu geçiriyorlar ve solunum yolu enfeksiyonların büyük çoğunluğu viral enfeksiyonlar oluyor. Toplum olarak hemen antibiyotik kullanmaya kalkıyoruz. Antibiyotikler gerektiği zaman hayat kurtarıcıdır ama bizim bağışıklık sistemimizdeki sağlıklı iyi mikropları da öldürüyor. O yüzden bakteriyel bir enfeksiyon değilse antibiyotik kullanmamak lazım. Ancak hastanede yapılan birkaç tetkik ile ya da çocuğun ateşi çok yüksekse ağır bir tabloda doktor kararı ile kullanılabilir. Diğer bir konu ise 'bu antibiyotik bana iyi geldi sana da iyi gelir' mantığı. Başka birinin kullandığı antibiyotik asla kullanılmamalı. Sürekli burun salgısını ve öksürüğü durdurucu gribal ilaçlar da kullanmak çok zararlı. Gribal enfeksiyonlarda mutlaka C vitamini kullanmak gerekiyor. C ve D vitamini doğal olmanın yanında mutlaka eczaneden de alınarak kullanılmasını tavsiye ediyorum. Ayrıca bitkisel çaylar ve çorbalarla gribal etkiler azaltılabilir. Her gribal enfeksiyonda ilaçların kullanılması bağışıklığa zarar veriyor. Bu yüzden doktorunuz vermediyse eğer ilaç kullanmaktan sakının" diyerek sözlerini tamamladı.