Kırşehirli çiftçi, bayrak sevgisini traktörüyle tarlasına yansıttı
Kırşehir'de çiftçilik yapan Ahmet Çağlar, traktörüne taktığı kaz ayağı pullukla köyündeki tarlasını sürüp, toprağa ay yıldız çizdi.
Kırşehir'de çiftçilik yapan Ahmet Çağlar, traktörüne taktığı kaz ayağı pullukla köyündeki tarlasını sürüp, toprağa ay yıldız çizdi.
Merkeze bağlı Ulupınar köyünde yaşayan Ahmet Çağlar, traktörüyle Aksaray Ortaköy yolu kenarında bulunan tarlasına geldi.
Bayrak sevgisini tarlasına yansıtmayı planlayan Çağlar, traktörüne takılı kaz ayağı pulluk ile 70 dekarlık toprağına ay yıldız çizdi.
Çağlar'ın çalışması, sağlık memuru oğlu Eren Çağlar tarafından drone ile görüntüledi.
Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntü, beğeni topladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız