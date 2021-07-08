Kırşehir Ulusal Müzik Çalıştayı Neşet Ertaş türküleriyle şenlendi

Kırşehir Ulusal Müzik Çalıştayı kapsamında düzenlenen konserde Neşet Ertaş ve Muharrem Ertaş'ın türküleri seslendirildi.

Kırşehir Ulusal Müzik Çalıştayı kapsamında düzenlenen konserde Neşet Ertaş ve Muharrem Ertaş'ın türküleri seslendirildi.

Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirilen konser, Kırşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisiyle başladı.

Daha sonra sahne alan Türk Halk Müziği sanatçısı Gülşen Kutlu, "Yare Gidem", "Nar Tanesi", "Gönül Dağı", " Neredesin Sen", "Gel Gel Yanıma", "Kaşların Karasına" türküleri başta olmak üzere Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş'a ait eserleri seslendirdi.

Abdal kültüründen gelen sanatçıların oluşturduğu Kırşehir Belediyesi Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu üyelerinin söylediği yöreye ait türküler beğeni topladı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve meydanı dolduran vatandaşlar, alkışlar ve oyunlarla türkülere eşlik etti.

Belediye Başkanı Ekicioğlu, konserin ardından yaptığı açıklamada, müzik dalında Türkiye'den UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na giren ilk ve tek şehrin Kırşehir olduğunu belirterek, "Bunu tabii ki Muharrem Ertaş, Aşık Said, Çekiç Ali saz ve söz ustalarına, en önemlisi de Neşet Ertaş'a borçluyuz." dedi.

Konsere, farklı illerden çalıştay için gelen akademisyenler, sivil toplum kuruluşu ve partilerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bugün başlayan ve iki gün sürecek Kırşehir Ulusal Müzik Çalıştayı'nda Abdal kültürü, akademisyenler tarafından bilimsel yönleriyle değerlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız