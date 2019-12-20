Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman: "İşin ciddiyetinin farkında olduk"

20.12.2019 14:15 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:20

KIRŞEHİR (İHA) – Camilerde taburelerle namaz kılınması üzerine açıklamada bulunan Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman, "Kırşehir merkez ve ilçelerde camilerdeki tabureler konusuyla ilgili çalışmalarımızı başlattık. Aslında biz, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından seneler önce oturarak namaz nasıl kılınır ve taburede namaz caiz mi? Diye anlatmaya başlamıştık"dedi.



Sabit taburelerin kaldırılması ama portatif oturakların konulması noktasında bilgilendirme yapıldığını vurgu noktasının ise saflar arasında boşluk oluşmaması noktasında olması gerektiğinin cemaate anlatılması gerekliliğini ifade ettiklerini söyleyen Yaman, "Taburenizi alın ön safta namazınızı kılın bu şekilde kılışınız (namazı arada boşluk vererek kılışınız) hem mekruh olur hem de ön tarafta kılmanın faziletlerine erersiniz getirirseniz diye söylemelerini tembihliyoruz" diye konuştu.



İşin ciddiyetinin farkında olduk



Camilerde başlatılan tabure uygulamasının ciddiyetinin farkında olduklarını da anlatan Müftü Yaman, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Şimdi iş daha ciddiye bindi önem arz etmeye başladı. İnsanların oturarak da namaz kılınabilirmiş ? Bunu artık taburede değil de oturarak nasıl kılınacağını da başkanlığımız açıkladı. Camilerimize de yazılı olarak bunları astık. Bizler de vaazlarımızda bunları duyuruyoruz. Son günlerde camilerde tabure sayısının artışı caminin görüntüsünü kiliseye çevirmek gibi bir yanlış duruma sebebiyet vermekte bu durumu ortadan kaldıracak çalışmalarımızı bizde başkanlığımızın talimatları doğrultusunda Kırşehir'de gerçekleştireceğiz"



Cuma namazında ise bazı camilerde tabure uygulamasının devam ettiği yer yer tabure ve sandalye uygulamasının da cami dışına çıktığı görüntülendi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA