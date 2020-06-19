Kırşehir İl Özel İdaresinin yol yapım çalışması
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Kırşehir İl Özel İdaresinin yol yapım çalışması

Kırşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, köylerde yaşayan vatandaşların ulaşım ve yol konusunda sıkıntı yaşamaması için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Kırşehir İl Özel İdaresinin yol yapım çalışması
19.06.2020 15:49 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:52

Kırşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, köylerde yaşayan vatandaşların ulaşım ve yol konusunda sıkıntı yaşamaması için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, İl Özel İdaresinin 2020 yılı çalışma programları kapsamında yer alan kent merkezine ve Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Mucur ve Kaman ilçelerine bağlı köylerin içi ile bağlantılı yolların yapım ve bakım çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirtti.

2020 yılı yol bakım, onarım ve yapım işleri planlarına uygun çalıştıklarını anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Alt yapı çalışmaları tamamlanan Kaman Yeniköy Hirfanlı köyü arası 9 kilometrelik kısıma birinci kat serimi ve Kaman ile İsahocalı köyü arasındaki 5 kilometrelik birinci kat asfalt yol yapım çalışmaları devam ediyor. En kısa sürede tamamlayarak ulaşım sağlayacağız. Diğer taraftan da köy yollarının bakım, onarım ve yama çalışmalarına da devam ediyoruz. Amacımız köylerde yaşayan vatandaşlarımızın ulaşım ve yol konusunda sıkıntı yaşamamasıdır, bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Köy içlerindeki yollarda stabilize kısımları tamamladık. Çiftçilerimizin ve köy halkının hasat zamanında sorun yaşamaması için arazi yollarının da bakım ve onarımını sağladık."

Yılmaz, yol yapım çalışmaları tamamlanan köy muhtarları ve sakinlerinin İl Özel İdaresi ekiplerine gösterdikleri gayret ve öz veriler için teşekkür ettiğini aktardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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