Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

Kırşehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Kırşehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

İbrahim K. idaresindeki 40 DK 141 plakalı yolcu otobüsü, Kırşehir-Kayseri kara yolu Kurugöl mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan 13 yolcu, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Diğer yolcular, tahsis edilen başka bir araçla yola devam etti.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın da kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız