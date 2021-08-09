Kırşehir'de yapılan üç doz aşı miktarı 250 bini geçti
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Kırşehir'de yapılan üç doz aşı miktarı 250 bini geçti

Kırşehir'de yapılan üç doz aşı miktarı 250 bini geçti
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir Sağlık Müdürü Opr. Dr. Ali Bulut, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı il genelinde yapılan üç doz aşı miktarının 250 bini geçtiğini söyledi.

Kırşehir Sağlık Müdürü Opr. Dr. Ali Bulut, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı il genelinde yapılan üç doz aşı miktarının 250 bini geçtiğini söyledi.

Bulut, AA muhabirine, nüfusu az olan Kırşehir gibi bir il için rakamın iyi olduğunu ancak bunu yeterli görmediklerini ifade etti.

Nüfusun yüzde 75'ine aşı yapıncaya kadar çalışmalara aralıksız devem etmeyi hedeflediklerini vurgulayan Bulut, bunun için hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinin yanı sıra vatandaşların kolay erişimi için kent merkezi ve ilçelerde çadırlarda mobil hizmet verdiklerini dile getirdi.

Bulut, aşı talebine göre başta köyler olmak üzere mobil ekipler görevlendirdiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Mobil ekiplerimize talep değişiyor. Bazen gün içinde çok talep geliyor. Bu nedenle çok talebin olduğu günlerde daha fazla mobil ekip çıkararak aşılama işlemlerini yapıyoruz. Talebin az olduğu zamanlarda da toplum sağlığı merkezlerinde hazırladığımız köy listelerimiz var. O listelerle yerinde aşılama işlemlerine devam ediyoruz. Evlerinde yatalak, engelli vatandaşlarımızı tespit edip talebe göre aşılama yoluna gidiyoruz."

Çadırlar ve ilçelerde 7-8 sabit mobil ekibin görev yaptığını aktaran Bulut, "İhtiyaç halinde bunu 20'ye kadar çıkarıyoruz. Köylerimize dağıtıyoruz. Amacımız en hızlı şekilde aşılamayı tamamlamak. Aşılamayı ne kadar eş zamanlı olarak hızlı yaparsanız toplum bağışıklığı da o kadar hızlı olacak, başarı da hızlı bir şekilde gelecektir. Çadırlarımız, mobil ekiplerimiz aşılama hızımızın artmasına katkı sağladığı için birinci, ikinci ve üçüncü dozda toplam 250 bin doz aşı rakamına ulaştık." bilgisini verdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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