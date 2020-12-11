Kırşehir'de yabancı öğrenciler Mevlana'nın öğütlerini seslendirdi
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Kırşehir'de yabancı öğrenciler Mevlana'nın öğütlerini seslendirdi

11.12.2020 16:57 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:00
Kırşehir'de yabancı öğrenciler Mevlana'nın öğütlerini seslendirdi

Kırşehir'de anaokulunda uygulanan proje ile Türkiye, İtalya ve Polonya'dan minik öğrenciler, Mevlana'nın öğütlerini seslendirerek ortak video ile paylaştı.

Kırşehir'de anaokulunda uygulanan proje ile Türkiye, İtalya ve Polonya'dan minik öğrenciler, Mevlana'nın öğütlerini seslendirerek ortak video ile paylaştı.

Kırşehir Dr. Meral Kılıçözlü Anaokulu Müdür Yardımcısı Ferda Çanta'nın uluslararası alanda okulların projelerini paylaştığı ve yardımlaştığı "eTwinning" platformunda başlattığı "Masallarla Öğreniyorum Projesi"ne Türkiye'den 10, İtalya'dan 2 ve Polonya'dan bir anaokulu katıldı.

Farklı zamanlarda çeşitli etkinliklerin yapıldığı proje kapsamında Mevlana Haftası dolayısıyla uzaktan bağlantı ile eğitim ve etkinlik programı gerçekleştirildi.

Veliler ve öğretmenlerin katkısıyla programa katılan minik öğrencilerin seslendirdiği Mevlana'nın yedi öğüdü kaydedilerek etkinlik filmi oluşturuldu.

Öğrencilerin kendi dillerinde seslendirdiği "Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol", "Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol", "Şefkat ve merhamette güneş gibi ol", "Hoşgörülülükte deniz gibi ol", "Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol" şeklindeki Mevlana'nın öğütleri sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Proje ile ilgili bilgi veren Çanta, "Projede 10 Türk ortak, 2 İtalyan ve 1 Polonyalı ortak ile eş zamanlı çalışmaktayız. Mevlana Haftası dolayısıyla proje ortakları ile birlikte Mevlana'nın 7 öğüdü öğrencilere öğretildi. Sonrasında yabancı ortaklarla birlikte öğütleri okuyan öğrencilerin görüntüleri ile ortak video oluşturuldu." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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