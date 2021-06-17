Kırşehir'de sertifikalı Ahilerin yetiştirileceği eğitim programı başladı
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Kırşehir'de sertifikalı Ahilerin yetiştirileceği eğitim programı başladı

Kırşehir'de sertifikalı Ahilerin yetiştirileceği eğitim programı başladı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yürütülen ve Kırşehir Valiliğince desteklenen "Ahi Esnafını Ahilik İlkeleri Doğrultusunda Eğitme Projesi" kapsamında düzenlenen eğitim programı başladı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yürütülen ve Kırşehir Valiliğince desteklenen "Ahi Esnafını Ahilik İlkeleri Doğrultusunda Eğitme Projesi" kapsamında düzenlenen eğitim programı başladı.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki programa, 40 esnaf katıldı.

İlk dersi veren KAEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr Ahmet Gökbel, açılışta yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle projenin uygulanmasında gecikme yaşandığını vurguladı.

Gökbel, şöyle devam etti:

"Verilecek eğitim 8 hafta ve haftada 2 gün olarak planlandı. Esnaf odalarının belirlediği 40 esnafımız ilk eğitime katılıyor. Ahi Evran Veli'yi, Ahiliği konuşacağız. Bacıyanı Rum teşkilatlanmasını konuşacağız. Eğitimin sonunda esnafımıza sertifika verilecek ve bu eğitimlerin devamı gelecek. Bu eğitim çalışmalarını yapmazsak Ahiliği toplumda yerleştiremeyiz. Ahi Evran Veli ve Ahiliğin yeniden anlaşılması için bir başlangıç diyebiliriz bu çalışmaya."

Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Öztürk de eğitimlerde Ahilik ilkeleri, bu öğretinin Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasındaki rolü ile ilgili bilgiler verileceğini ifade ederek, eylül ayında gerçekleştirilecek olan 34. Ahilik Haftası Kutlamalarında takdim edilecek sertifikaların esnaf tarafından iş yerlerine asılacağını söyledi.

Programa, Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk ve daire müdürleri de dinleyici olarak katıldı.

Kırşehir'de sertifikalı Ahilerin yetiştirileceği eğitim programı başladı
Kırşehir'de sertifikalı Ahilerin yetiştirileceği eğitim programı başladı
Kırşehir'de sertifikalı Ahilerin yetiştirileceği eğitim programı başladı
Kırşehir'de sertifikalı Ahilerin yetiştirileceği eğitim programı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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