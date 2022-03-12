Kırşehir'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı

Kırşehir'de İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle program düzenlendi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Sezgin Akgün, İstiklal Marşı'nın öneminden bahsederek, tüm şehitleri ve İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle andığını söyledi.

Lise öğrencileri tarafından "Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet" oratoryosu sunuldu, kahramanlık şiirleri ve türküleri seslendirildi. Resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verildiği programda, Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi öğretmen ve öğrencilerince hazırlanan "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" konulu resim sergisi gezildi.

Programın ardından gazetecilere açıklama yapan Vali İbrahim Akın, bağımsızlığın sembolü İstiklal Marşı'nı Türk milletine kazandıran milli şair Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve rahmetle andığını söyledi.

Programa, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Muhsin Kaya, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.